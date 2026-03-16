Real Madrid vs. Manchester City EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de la Champions League

El Real Madrid invertirá este martes su papel en la historia de la Copa de Europa. De ansiar las remontadas más inverosímiles y protagonizarlas, a desear todo lo contrario. Contra un Manchester City que necesita el milagro para no perder en cuatro días Premier League y Champions, el Real Madrid por primera vez se posiciona contra la épica para estar en cuartos de final.

Nunca nadie remontó al Real Madrid una ventaja de tres goles en una eliminatoria de la competición en la que siempre vuelve. Da igual el momento por el que transite. Siempre hay espacio para el regreso de la imagen del equipo que domina la historia del torneo. Con siete bajas, sin grandes referentes como Mbappé o Bellingham, tirando de la actitud contagiosa de un chico de 18 años, Thiago Pitarch, y el espíritu combativo de Fede Valverde en su noche más mágica, logró resucitar las peores pesadillas del City.

Sin confianzas, con la prohibición de pensar que nada está sentenciado, con capítulos en la memoria repletos de sufrimiento en el Etihad, donde solamente ganó en una de sus siete visitas (tres derrotas y tres empates) en el último precedente ante el City más endeble de Pep Guardiola, encarará el Real Madrid la vuelta.

Con las bajas de Éder Militao, Raúl Asencio y Ferland Mendy en defensa, donde es seria duda Álvaro Carreras por una dolencia en un gemelo. También sin David Alaba, aunque integre la expedición. Como Bellingham, que seguirá sin poder jugar en un centro del campo que tampoco cuenta con Dani Ceballos, y Rodrygo cerrando un largo listado de bajas que merma por el regreso del referente goleador, Kylian Mbappé.



Apunta más a factor intimidatorio desde el banquillo que al once ante un rival al que ha hecho cinco goles en los tres últimos duelos. Recuperado del esguince de rodilla que sufrió en diciembre y por el que descartó parar, en busca de récords individuales que acabaron costando caros. Tras perderse encuentros aislados, el dolor detuvo por completo a Mbappé después de la derrota en El Sadar el 21 de febrero. Desde entonces, cinco encuentros de baja y un tratamiento conservador con la máxima de no regresar hasta no estar al cien por cien.

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Es el argumento, repetido por Arbeloa, que invita a pensar en una vuelta progresiva. Fuera del once y aumentando la carga de minutos por partido. Permitiría a Brahim seguir como titular, por la pérdida de protagonismo de Gonzalo García sin Mbappé, y con Vinícius como único referente ofensivo para buscar un contragolpe que castigue a una defensa adelantada que mostró carencias en el Bernabéu.

Fue la idea de Arbeloa en la ida, con la que ganó el duelo táctico a Guardiola, y nada invita al cambio. En esta ocasión, el factor sorpresa volverá a estar en la mano de Pep. El Real Madrid, con lo justo en defensa, tirará de Trent Alexander-Arnold en el lateral derecho con ayudas constantes de Fede Valverde, un Dean Huijsen con la confianza recuperada tras dos buenas actuaciones y la duda por resolver en el carril izquierdo. La opción natural, Fran García, no descarta la aparición de Eduardo Camavinga si Carreras no llega a tiempo.

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Hora y dónde ver, EN VIVO POR TV, Newcastle vs. Barcelona en el duelo de los octavos de final de la Champions League:

Por eso mismo, el próximo desafío al cual se enfrentará el equipo de Pep Guardiola será este martes 17 de marzo, en condición de local, frente al Rel Madrid por la vuelta de los octavos en la Champions League. El encuentro tiene como horario de apertura para Colombia a las 3:00 de la tarde y se disputará en el estadio Etihad Stadium, en la ciudad de Mánchester, Inglaterra.

El encuentro se podrá ver EN VIVO en TV para Colombia en ESPN y en la plataforma de 'streaming' de Disney+. Además, en este portal: www.golcaracol.com, encontrará las jugadas virales, los golazos, quien avanza a la siguiente ronda y las voces de los protagonistas.

Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles en la Champions League. Getty

No hay espacio para más en un Real Madrid que tiró de orgullo en dos semanas en las que se jugaba toda la temporada. Con una apuesta ciega por la cantera de Arbeloa, los triunfos bajo mínimos ante Celta, City y Elche cambian el panorama de un equipo mejorado físicamente que vuelve a creer en las opciones de ganar un título grande. Para la decimosexta le espera el camino más duro.

Guardiola no le queda otra que admitir los errores que cometió en la ida y enmendarlos este martes. Nunca ha logrado el técnico de Sampedor una remontada de este estilo en la Champions League y es posible que deje a un lado los experimentos del Santiago Bernabéu para encomendarse a una táctica simple: poner a los mejores en su sitio.

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Rayan Ait-Nouri volverá al lateral izquierdo, Nico O'Reilly pasará al centro del campo y, como no tiene un lateral derecho puro y Abdukodir Khusanov no convenció en el Bernabéu, Matheus Nunes jugará en esa posición, aunque la confianza en el portugués es escasa para un partido de esta envergadura y para frenar los contraataques del Madrid.

La única duda que tiene en el once Guardiola es si volver a jugar con Jeremy Doku, un futbolista que aún está volviendo de lesión, o si poner a un futbolista muy diferente como es Rayan Cherki. Ambos descansaron contra el West Ham United, en un partido en el que Guardiola pudo rotar poco. De los once titulares de este martes, solo Rúben Dias y Doku/Cherki empezaron en el banquillo. Para maximizar el descanso ante los tres partidos en menos de una semana, Guardiola decidió dar este lunes libre a la plantilla.

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El estado de ánimo en el City es variado. A la confianza en que se puede remontar, sobre todo si se marca en los primeros minutos, se opone el haber perdido este fin de semana la Premier League. El triunfo del Arsenal contra el Everton y el empate de los 'Sky Blues' contra el West Ham deja la liga a nueve puntos de distancia. Una utopía.

Guardiola se arriesga a perder en un espacio de cuatro días los dos títulos más importantes del curso, una situación que puede empeorar el próximo domingo si caen en la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal. La presión para el City es total y muchos ojos estarán puestos en un Erling Haaland que solo lleva cuatro goles en 2026, dos de ellos de penalti.