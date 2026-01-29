Luis Javier Suárez encontró su lugar en el mundo; "es bonito ser parte de la historia del Sporting"

Sporting de Lisboa se clasificó directamente para los octavos de final de la UEFA Champions League, tras vencer por 2-3 al Athletic Club en Bilbao en la octava y última jornada de la fase liguera –consiguiendo además la primera victoria del club en suelo español. Los verdiblancos acabaron en séptima posición, clasificándose directamente a la siguiente fase que se disputará en marzo. Esta vez el colombiano Luis Javier Suárez no anotó, pero jugó los 90 minutos y fue protagonista de varias acciones.

Tan pronto se dio el pitazo final, el atacante de 28 años atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del estadio San Mamés. "No empezamos como debíamos, pero la segunda parte fue diferente. Jugamos con inteligencia, empezamos a tener la posesión, como nos gusta, creando espacios y teniendo ocasiones. ¿ El gol de Alisson ? No sabíamos que estábamos en octavos de final. Sabíamos que estábamos cerca, pero solo lo celebramos cuando se confirmó. Celebramos el gol como lo hicimos contra el PSG o el Arouca : tres puntos muy valiosos. Fue una alegría inmensa", analizó de entrada sobre el encuentro.

Luis Javier Suárez celebrando gol con el Sporting Lisboa - Foto: Sporting Oficial

A Suárez lo sorprendieron cuando le contaron que es la primera victoria de los lusos en territorio español por Champions. Con una sonrisa en el rostro, el samario se mostró emocionado: "Es bonito formar parte de la historia de este club".



El cafetero que llegó procedente ha marcado cuatro goles en ocho partidos de la competencia europea y ha cumplido con las expectativas y el registro goleador que dejó Viktor Gyokeres. "Cuando fichas por un equipo siempre piensas en lo mejor. Llegué aquí con una ambición tremenda. Estoy muy satisfecho con lo que hemos hecho hasta ahora y quiero seguir escribiendo una hermosa historia en este club", dijo Suárez sobre su desempeño.

Por último, el goleador de Sporting dejó en claro que no importa a quien se medirán en la siguiente fase. "Estamos preparados para cualquier rival. Sea quien sea el rival que enfrentemos será difícil, estará entre los mejores de Europa. Pero tenemos partidos importantes por delante, y cuando llegue la oportunidad de saber quién será nuestro rival, nos prepararemos de la mejor manera posible", concluyó.