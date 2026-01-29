Golazo olímpico en el fútbol de Arabia Saudita; Rubén Neves sorprendió en Al Qadsiah vs. Al Hilal

Rubén Neves anotó un golazo olímpico con Al Hilal, en partido frente a Al Qadsiah por la liga saudí. El volante impresionó a todos los presentes en el estadio Prince Saud Bin Jalawi, con un remate excelso que se metió en la portería de su rival, y que ya es viral en las redes sociales.

La acción ocurrió en el minuto ocho del partido. El portugués levantó la mirada, y con una precisión extraordinaria golpeó el balón con su pierna derecha y lo puso en el segundo palo del arco defendido por el belga Koen Casteels, para alegría de sus hinchas. Ese tanto significó el primer gol del conjunto azul en el juego, que dos minutos después lo empató Nahitan Nández. Ya en el segundo tiempo, los 'caballeros del Este' se pusieron arriba del marcador en el minuto 76 con un gol del colombo-mexicano Julián Quiñones, pero en las postrimerías Salem Al-Dawsari igualó las acciones.



Vea el gol olímpico de Rubén Neves con Al Hilal en duelo frente a Al Qadsiah