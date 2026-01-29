Síguenos en:
Golazo olímpico en el fútbol de Arabia Saudita; Rubén Neves sorprendió en Al Qadsiah vs. Al Hilal

Golazo olímpico en el fútbol de Arabia Saudita; Rubén Neves sorprendió en Al Qadsiah vs. Al Hilal

En un partido correspondiente a la jornada 19 de la Saudi Pro League, entre Al Qadsiah y Al Hilal, se presentó un gol olímpico de Rubén Neves que ya le da la vuelta al mundo. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 29 de ene, 2026
Rubén Neves, volante portugués del Al Hilal
Rubén Neves, volante portugués del Al Hilal
Foto: X/@Alhilal_FC

