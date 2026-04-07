Partidos EN VIVO HOY 7 de abril del 2026: horarios y programación por TV

Martes cargado de fútbol, con acción en grandes campeonatos como la Champions League en su fase de cuartos de final, hay Copa Libertadores y Copa Sudamericana con participación de equipos colombianos como Deportes Tolima y Millonarios, respectivamente.
Igualmente, la Selección Colombia tendrá su segunda salida en el Sudamericano Sub-17 que se juega en tierras paraguayas.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY martes 7 de abril del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
|Equipos
|Hora/Canal
|Real Madrid vs. Bayern Múnich
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium,ESPN
|Estudiantes RC vs. San Martín Tucumán
|2:00 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Sporting CP vs. Arsenal
|2:00 p.m. - Champions League - Disney+ Premium, ESPN 2
|Ecuador vs. Uruguay
|3:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - DGO, DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Boca Juniors Cali vs. Independiente Yumbo
|3:00 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - YouTube Win
|Águilas Doradas vs. Bucaramanga
|4:00 p.m. . Liga BetPlay DIMAYOR - Win
|Vélez Sarsfield vs. Dep.Armenio
|4:30 p.m. - Copa Argentina - TyC Sports Internacional
|Independiente Petrolero vs. Racing Avellaneda
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN 2
|Barracas Central vs. Vasco da Gama
|5:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|Independiente Rivadavia vs. Bolívar
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 5
|La Guaira vs. Fluminense
|5:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
|Colombia vs. Chile
|6:00 p.m. - Sudamericano Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Barcelona SC vs. Cruzeiro
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 2
|O´Higgins vs. Millonarios
|7:00 p.m. - Copa Sudamericana - Disney+ Premium, ESPN
|Always Ready vs. LDU Quito
|7:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, ESPN 7
|Nashville SC vs. América
|7:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Boston River vs. Sao Paulo
|7:30 p.m . - Copa Sudamericana - DGO, DSports (610/1610)
|Barranquilla vs. Real Santander
|7:30 p.m. - Torneo BetPlay DIMAYOR - Win
|CDU Católica vs. Boca Juniors
|7:30 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium, Pluto Tv, Telefé YouTube, ESPN 5
|Los Ángeles FC vs. Cruz Azul
|9:00 p.m. - CONCACAF Champions Cup - Disney+ Premium
|Deportes Tolima vs. Universitario
|9:00 p.m. - Copa Libertadores - Disney+ Premium,ESPN
|Alianza Atlético vs. Tigre
|9:00 p.m. - Copa Sudamericana - DGO, DSports 2