O'Higgins vs. Millonarios, EN VIVO: hora y dónde ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Millonarios llega a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026 con una ilusión renovada después de sus dos triunfos recientes en el Superclásico de Colombia ante Atlético Nacional. El conjunto de Fabián Bustos ahora tendrá su debut con O'Higgins, en Rancagua, Chile, este martes 7 de abril.

El primer cruce fue justamente para dirimir a uno de los clasificados colombianos a la Fase de Grupos de la CONMEBOL Sudamericana. El pasado 4 de marzo el Atanasio Girardot se vistió de fiesta para celebrar un duelo con sabor especial: el derrotado quedaría fuera de toda competición internacional durante 2026. Y Millonarios entregó una de las mejores versiones de los últimos meses al imponerse por un categórico 3-1 con dos goles de Rodrigo Contreras y un tanto de Leo Castro.

Además de exponer sus virtudes futbolísticas y demostrar su competitividad, Millonarios festejó un triunfo que rememoró aquella victoria en la primera fase de la Copa Sudamericana de 2007 cuando se impuso por 3-2 en un certamen en el que alcanzaría las semifinales tras eliminar a Colo-Colo y São Paulo.

Ya con el pase a la próxima instancia garantizado, Millonarios se reencontró con Atlético Nacional el último 17 de marzo por la jornada 12 del certamen que lidera 'El Verde de la Montaña'. Las tribunas de 'El Campín' de Bogotá se tiñeron de azul para celebrar aquella clasificación, impulsadas por la ilusión de revalidar lo hecho a domicilio. Fue otro trámite cargado de emociones, un guión frenético que comenzó con un penal fallado por Alfredo Morelos y que terminó con la goleada del 'Embajador' gracias a los tantos de Rodrigo Contreras, Mateo García Rojas y Leo Castro ante un Atlético Nacional que cerró la noche con nueve jugadores por las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano.



Ahora bien, Millonarios arriba a este duelo con una derrota en el bolsillo, tras caer 1-0 con Jaguares en el fútbol colombiano. Por su parte, O'Higgins llega con confianza luego de vencer 2-1 a Audax Italiano en el balompié chileno.



Hora y dónde ver O'Higgins vs. Millonarios, en Copa Sudamericana

Fecha: lunes 6 de abril.

Hora: 7:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: El Teniente, Rancagua, Chile.

Transmisión: Directv Sports.