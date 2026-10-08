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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 8 de octubre, con acción en Liga BetPlay II-2026, juega Atlético Nacional y Millonarios. ¡Agéndese y no se pierda nada!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2026
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Atlético Nacional juega este jueves en la Liga BetPlay II-2026.
Atlético Nacional juega este jueves en la Liga BetPlay II-2026.
Foto oficial de Atlético Nacional

Este jueves, el calendario futbolero trae actividad en la Liga BetPlay II-2026, entrando en acción Millonarios y Atlético Nacional. El cuadro 'embajador' se enfrenta a Fortaleza, mientras que los 'verdolagas' harán lo propio frente al Deportes Tolima.

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Además, de buenos duelos en el Torneo BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 8 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 8 de octubre del 2026:

EquiposHora (COL)Liga/CompeticiónCanales de transmisión
Independiente Valle del Cauca vs Tigres FC3:30 p.m.Torneo BetPlayWin YouTube
Atlético de Cali vs. Real Cartagena3:30 p.m.Torneo BetPlayWin
Atlético Nacional vs Deportes Tolima6:05 p.m.Liga BetPlayWin
Fortaleza vs Millonarios8:10 p.m.Liga BetPlayWin
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