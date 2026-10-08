Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae actividad en la Liga BetPlay II-2026, entrando en acción Millonarios y Atlético Nacional. El cuadro 'embajador' se enfrenta a Fortaleza, mientras que los 'verdolagas' harán lo propio frente al Deportes Tolima.

Además, de buenos duelos en el Torneo BetPlay II-2026.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 8 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 8 de octubre del 2026:

Equipos Hora (COL) Liga/Competición Canales de transmisión