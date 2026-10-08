Partidos EN VIVO HOY 8 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves, el calendario futbolero trae actividad en la Liga BetPlay II-2026, entrando en acción Millonarios y Atlético Nacional. El cuadro 'embajador' se enfrenta a Fortaleza, mientras que los 'verdolagas' harán lo propio frente al Deportes Tolima.
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Además, de buenos duelos en el Torneo BetPlay II-2026.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 8 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 8 de octubre del 2026:
|Equipos
|Hora (COL)
|Liga/Competición
|Canales de transmisión
|Independiente Valle del Cauca vs Tigres FC
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|Atlético de Cali vs. Real Cartagena
|3:30 p.m.
|Torneo BetPlay
|Win
|Atlético Nacional vs Deportes Tolima
|6:05 p.m.
|Liga BetPlay
|Win
|Fortaleza vs Millonarios
|8:10 p.m.
|Liga BetPlay
|Win