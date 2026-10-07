Nacional vs. Deportes Tolima, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el juego de Liga BetPlay II-2026

Este jueves, en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín, Atlético Nacional recibirá al Deportes Tolima por la fecha 9 del fútbol profesional colombiano. La pelota rodará a las 6:05 p.m. (hora Colombia) y tendrá la transmisión de la telvisión cerrada.

¿Cómo llega Atlético Nacional?

Los 'verdolagas' llegan a este partido luego de siete días sin jugar por cuenta del parón de la FIFA. El último encuentro fue el 30 de septiembre cuando vencieron 3-1 a Junior en el Atanasio Girardot. Un doblete de Andrés Román y un gol de Andrés Sarmiento le dieron la victoria a Nacional sobre un Junior que apenas pudo descontar por medio de Guillermo Paiva.

Publicidad

En cuanto a los jugadores disponibles, el verde paisa no podrá contar por lesión con Nicolás Rodríguez, Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Cristiano Arango. Andrés Reyes también tiene problemas físicos, pero podría ser incluido en la lista.

Publicidad

Por otro lado, Nacional espera la llegada de Juan Manuel Rengifo y Samuel Velásquez, quienes fueron convocados a la Selección Colombia y tuvieron acción el martes en la victoria 2-0 sobre Perú.



Edwin Cardona y James Rodríguez Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

¿Cómo llega Deportes Tolima?

Los 'pijaos' no arriban a este juego en su mejor momento e incluso están prácticamente estrenando DT. Luis Fernando Suárez debutó con un empate 0-0 con Boyacá Chicó el pasado 3 de octubre, en el estadio Manuel Murillo Toro. Tolima acumula cinco juegos sin conocer la victoria, productor de dos derrotas y tres igualdades.

Publicidad

El 'vinotinto y oro' aparece cerrando el grupo de los ocho con 19 unidades, ubicación que mantiene gracias al buen comienzo que tuvo en el campeonato.

Alineación titular del Deportes Tolima en un partido de la Liga BetPlay II-2026 Twitter de Deportes Tolima

Último antecedentes de Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Nacional 3-1 Tolima - 25 de mayo 2026

Tolima 0-1 Nacional - 16 de mayo 2026

Tolima 1-0 Nacional - 1 de marzo 2026

Publicidad

Hora y dónde ver Atlético Nacional vs. Deportes Tolima

Fecha: jueves 8 de octubre.

Hora: 6:05 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Atanasio Girardot, en Medellín.

Transmisión: televisión cerrada.