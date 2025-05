"Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS"

El venezolano Josef Martínez, fue uno de los pioneros en el desarrollo deportivo del Inter Miami , se pronunció sobre el impacto que ha tenido Lionel Messi en el equipo de la MLS.

No cabe duda de que la presencia del astro argentino en suelo estadounidense ha transformado por completo la percepción de la liga y del conjunto de las ‘garzas’.

En esta ocasión, quien se refirió a este tema fue un jugador que perteneció al Inter Miami, Josef Martínez, y compartió la primera temporada con Lionel Messi.

El venezolano en entrevista con el podcast 'La Vinotinto', relató lo que era el día a día del equipo antes de la llegada de Messi, y el ahora como se vive todo el entorno a raíz del argentino.

"Cuando yo fui al Inter Miami era el combate FC. No era el Inter. No habían llegado ni Messi ni Busquets ni Jordi. Habíamos perdido como 15 partidos. Desde que llegó Messi, me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, al que yo no había conocido. Afuera había 1000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto un periodista antes. Y había 50.000 personas para el primer entrenamiento".

"ANTES DE MESSI, NI EN INSTAGRAM NOS CONOCÍAN"



Josef Martínez, ex Inter Miami, habló de la llegada del GOAT al equipo y lo que generó:



Agregó diciendo que "todo cambió. El día que debutó Messi estaban Serena Williams y un chamito que se llama LeBron James. No quiero hablar mal de él… pero Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi se convirtió en el goleador del equipo. Había jugadores que no te podían dar un pase; con Messi el nivel creció. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios", concluyó.

El ahora jugador de San Jose Earthquakes, logró entrar al top 10 de máximos goleadores del Inter Miami, marcando 102 tantos.

Último partido del Inter Miami

Luis Suárez se reencontró con el gol tras una sequía de nueve encuentros sin anotar, Lionel Messi también marcó y el Inter Miami, que había perdido sus últimos tres partidos, se recuperó este sábado 3 de mayo, venciendo en la MLS por 4-1 a los New York Red Bulls.

El equipo entrenado por Javier Mascherano atravesaba un momento delicado tras caer eliminado en las semifinales de la Copa de Campeones de la Concacaf ante los Vancouver Whitecaps, que les sometieron en casa (2-0) y a domicilio (1-3) para un doloroso global de 1-5.

Tampoco la MLS sirvió de alivio, ya que el pasado fin de semana el Inter Miami perdió su invicto en liga al tropezar por 3-4 ante el Dallas.

El conjunto de rosa estaba obligado a responder este sábado ante los Red Bulls y Mascherano no especuló al poner de inicio a todas sus figuras: Messi, Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.