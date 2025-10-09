‘Patón’ Bauza, otro DT argentino con enfermedad degenerativa; jugó en Junior de Barranquilla

A raíz de la muerte de Miguel Ángel Russo, técnico que fue campeón de Colombia con Millonarios en 2017, que se venía desempeñando en el club Boca Juniors y que falleció por efectos del cáncer, la atención se volcó sobre otros entrenadores argentinos que afrontan diferentes complicaciones de salud.

Uno de ellos es Edgardo Bauza, que como futbolista perteneció a Junior de Barranquilla de 1983 a 1985 y que como estratega forjó una carrera llena de triunfos de alto nivel.

Entre sus grandes conquistas se encuentran 2 Copas Libertadores, conseguidas con equipos que nunca la habían ganado, lo que hace que cada una se considerada como una gesta, pues las obtuvo con: Liga de Quito, de Ecuador, en 2008; y San Lorenzo, de Argentina, en 2014.

Sin embargo, desde 2019 se retiró de la dirección técnica para dedicarse al descanso y mantener su condición, relacionada con una enfermedad neurodegenerativa que le impide interactuar adecuadamente con su entorno, por ello siempre es acompañado por sus seres queridos.



¿Qué enfermedad tiene Edgardo ‘Patón’ Bauza?

De acuerdo con declaraciones dadas a la prensa ecuatoriana por Maritza Gallardo, pareja del exentrenador, este sufre desde hace varios años de una mal denominado demencia frontotemporal irreversible.



Foto: @LDU_Oficial.

Todo en empezó en 2021 con algunos olvidos y cambios de personalidad, momento en el que exámenes médicos determinaron lo que estaba sucediendo con el hombre que también alcanzó a ser seleccionador nacional de Argentina entre 2026 y 2027.

“Nunca se dio cuenta que estaba enfermo”, contó la mujer, que es de nacionalidad ecuatoriana y que vive con el ‘Patón’ y un hijo de 11 años de edad.

Y agregó que Bauza “ya no se comunica verbalmente”, pese a su “buen humor” y a que siempre está “en paz”.

Por ello lo llevan a donde va con cuidados especiales, como ocurrió en los homenajes que Liga de Quito le hizo en su estadio, donde la afición lo aplaudió, y en la apertura del centro de alto rendimiento que lleva su nombre.

Otros reconocidos timoneles argentinos de avanzada edad que están retirados por problemas de salud son Carlos Salvador Bilardo y Alfio 'Coco' Basile.