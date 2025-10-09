‘Patón’ Bauza, otro DT argentino con enfermedad degenerativa; jugó en Junior de Barranquilla

Publicidad
A raíz de la muerte de Miguel Ángel Russo, técnico que fue campeón de Colombia con Millonarios en 2017, que se venía desempeñando en el club Boca Juniors y que falleció por efectos del cáncer, la atención se volcó sobre otros entrenadores argentinos que afrontan diferentes complicaciones de salud.
Uno de ellos es Edgardo Bauza, que como futbolista perteneció a Junior de Barranquilla de 1983 a 1985 y que como estratega forjó una carrera llena de triunfos de alto nivel.
Entre sus grandes conquistas se encuentran 2 Copas Libertadores, conseguidas con equipos que nunca la habían ganado, lo que hace que cada una se considerada como una gesta, pues las obtuvo con: Liga de Quito, de Ecuador, en 2008; y San Lorenzo, de Argentina, en 2014.
Sin embargo, desde 2019 se retiró de la dirección técnica para dedicarse al descanso y mantener su condición, relacionada con una enfermedad neurodegenerativa que le impide interactuar adecuadamente con su entorno, por ello siempre es acompañado por sus seres queridos.
De acuerdo con declaraciones dadas a la prensa ecuatoriana por Maritza Gallardo, pareja del exentrenador, este sufre desde hace varios años de una mal denominado demencia frontotemporal irreversible.
Todo en empezó en 2021 con algunos olvidos y cambios de personalidad, momento en el que exámenes médicos determinaron lo que estaba sucediendo con el hombre que también alcanzó a ser seleccionador nacional de Argentina entre 2026 y 2027.
“Nunca se dio cuenta que estaba enfermo”, contó la mujer, que es de nacionalidad ecuatoriana y que vive con el ‘Patón’ y un hijo de 11 años de edad.
Y agregó que Bauza “ya no se comunica verbalmente”, pese a su “buen humor” y a que siempre está “en paz”.
Por ello lo llevan a donde va con cuidados especiales, como ocurrió en los homenajes que Liga de Quito le hizo en su estadio, donde la afición lo aplaudió, y en la apertura del centro de alto rendimiento que lleva su nombre.
Otros reconocidos timoneles argentinos de avanzada edad que están retirados por problemas de salud son Carlos Salvador Bilardo y Alfio 'Coco' Basile.