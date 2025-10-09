River Plate, dolido, lamentó muerte de Miguel Ángel Russo; agradecimiento en Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, que venía siendo director técnico de Boca Juniors y que en 2017 fue campeón de Colombia como timonel de Millonarios, falleció el viernes 10 de octubre en Buenos Aires, Argentina, luego de luchar contra complicaciones de salud por las que en el último mes fue hospitalizado 3 veces.

El estratega estuvo hasta donde más pudo al frente del plantel profesional de la escuadra ‘xeneize’; sin embargo, complicaciones que aparentemente habían sido superadas volvieron a afectarlo.

El DT dejó atrás un cáncer de próstata del que fue tratado en Bogotá, cuando condujo al elenco 'embajador', pero ahora fue blanco de infecciones urinarias, deshidrataciones y más males de los que su familia ordenó no informar oficialmente.

Sus conquistas con clubes de su país fueron múltiples, como los ascensos a primera división con Lanús, Estudiantes de La Plata y Rosario Central, así como una Liga de Argentina y una Copa Libertadores con Boca Juniors.



Pese a ello, River Plate, máximo rival de Boca y conjunto por el que Russo nunca pasó, se unió al dolor generado por la partida del entrenador con palabras de solidaridad y empatía que fueron agradecidas por fanáticos boquenses que dejaron las diferencias de lado para unirse en el dolor.



River Plate lamentó muerte de Russo; agradecimiento en Boca Juniors

El equipo de la banda cruzada tuvo un minuto de silencio en su jornada de entrenamiento, donde Marcelo 'Muñeco' Gallardo encabezó los actos para recordar y "homenajear la memoria del entrenador".

En la previa del entrenamiento de este jueves, Marcelo Gallardo reunió al plantel para recordar a Miguel Ángel Russo. A través de sus palabras, todo el cuerpo técnico y los jugadores homenajearon la memoria del entrenador. pic.twitter.com/xydYhH00zA — River Plate (@RiverPlate) October 9, 2025

Entre tanto, en las redes sociales del club 'millonario' se emitió una fotografía a blanco y negro del DT con las siguientes palabras de condolencia: “River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors y con una destacada trayectoria en el fútbol como jugador y DT. Nuestra institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento”.

Frente a esta manifestación hubo un sinfín de reacciones de seguidores de Boca Juniors que reconocieron el gesto de su clásico rival. Acá, algunas de las respuestas:

“Gracias por su apoyo, hermanos… Este hincha de Boca agradece por el respeto. Abrazo futbolero a la gente de River… Gracias por este detalle, los verdaderos gestos que demuestran la grandeza… Gracias, River, de un ‘bostero’… Gracias, River. Nunca me voy a olvidar cuando murió Diego Maradona el homenaje de ustedes. Y ahora con Miguel. Gracias. Abrazo de un ‘bostero’… Gracias por el respeto, rivales no enemigos”.

Esta es la publicación de River que dio paso a las respectivas reacciones:

River Plate lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de @BocaJrsOficial y con una destacada trayectoria en el futbol como jugador y DT. Nuestra Institución acompaña a sus familiares y seres queridos en este triste momento. pic.twitter.com/gSRyRyDhJa — River Plate (@RiverPlate) October 8, 2025