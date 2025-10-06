Futbolista que ganó cinco títulos con Junior, ahora jugará en Selección Colombia de Minifútbol

En el fútbol profesional colombiano son muchas las historias que sorprenden, por los sacrificios que hacen los jugadores para hacer realidad el sueño de jugar a nivel profesional. Sin embargo, esta es la historia un futbolista que lo logró, pero todo se fue diluyendo por las lesiones y por agredir a un árbitro. Se trata de Jefferson Gómez, de 29 años, quien no juega un partido oficial desde el 2022 y recientemente fue presentado como refuerzo de la Selección Colombia de Minifútbol.

Gómez surgió en la cantera del Envigado y su gran nivel lo llevó a debutar y jugar entre 2014 y 2017 con los 'naranjas'. Junior se fijó en él y lo fichó. Poco a poco fue reafirmando sus condiciones, pero las lesiones no le permitían mayor regularidad. En el 2022, recaló en el Atlético Bucaramanga para relanzar su carrera, pero ocurrió todo lo contrario.

En la cuarta fecha de los cuadrangulares finales de la Liga 2022-I, Bucaramanga perdió 0-1 con Atlético Nacional en el estadio Américo Montanini. Gómez ni siquiera estaba inscrito para ese juego y estaba en las tribunas, sin embargo, enfurecido por una decisión arbitral, bajó hasta la zona mixta y le metió un puño al juez de línea Alexander Guzmán. En el reporte del árbitro central Nicolás Gallo dejó constancia de los hechos.

Gómez fue denunciado por Guzmán por lesiones personales y fue suspendido por 16 meses sin jugar y una multa de 53 millones de pesos por parte del Comité Disciplinario de la Dimayor.



Ahora, la Selección Colombia de Minifútbol sorprendió al convocarlo para la Copa Potrero 2025.

💪🏽 Así se entrena el defensor JEFFERSON GÓMEZ a sus 29 años.



🇨🇴 Fue anunciado como nuevo refuerzo de la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MINIFÚTBOL para jugar la COPA POTRERO 2025.



🔙 En 2022 fue suspendido por 16 meses tras agredir a un árbitro jugando para Bucaramanga. pic.twitter.com/FlW1kysvpM — Toque Sports (@ToqueSports) October 7, 2025

Números y Palmarés de Jefferson Gómez

El defensor debutó profesionalmente con Envigado en 2014, donde jugó cuatro temporadas y acumuló 87 partidos entre liga y copa, marcando dos goles. Su rendimiento en el conjunto antioqueño lo llevó a fichar por Junior de Barranquilla en 2017, club con el que consolidó su nombre en el ámbito nacional e internacional.

Con el Junior disputó 42 partidos oficiales y anotó dos goles, además de participar en torneos internacionales como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En 2022 pasó a Atlético Bucaramanga, donde sumó 13 apariciones, aportando experiencia en la zona defensiva. En total, Gómez registra 142 partidos profesionales y 4 goles en su carrera.

En cuanto a su palmarés, el zaguero cuenta con un destacado paso por Junior, donde consiguió cinco títulos: la Copa Colombia 2017, los campeonatos de la Categoría Primera A 2018-II y 2019-I, y las Superligas de Colombia 2019 y 2020.