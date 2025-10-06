Síguenos en::
Futbolista que ganó cinco títulos con Junior, ahora jugará en Selección Colombia de Minifútbol

Futbolista que ganó cinco títulos con Junior, ahora jugará en Selección Colombia de Minifútbol

Se trata de un jugador de 29 años que se formó en Envigado, fue campeón con Junior y fue suspendido por 16 meses y multado con 53 millones de pesos por agredir a un árbitro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de oct, 2025
Junior, campeón de la Liga de Colombia 2018-II.
Getty Images.

