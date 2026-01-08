Síguenos en:
Gol Caracol  / Pep Guardiola abrió la puerta de salida a jugador de Manchester City por sus lesiones

Pep Guardiola abrió la puerta de salida a jugador de Manchester City por sus lesiones

El único futbolista que sigue en el equipo y que estuvo en el primer partido que dirigió el español como entrenador de Manchester City, en 2016, diría adiós.

Por: EFE
Actualizado: 8 de ene, 2026
John Stones sufrió una nueva lesión con Manchester City y Pep Guardiola abrió la puerta para que se vaya del club
