JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Pep Guardiola generó noticia alentadora para enfrentar al Nottingham Forest; "está mucho mejor"

Pep Guardiola generó noticia alentadora para enfrentar al Nottingham Forest; "está mucho mejor"

El DT del Manchester City, Pep Guardiola, dejó entrever que una de las figuras del club y que estuvo lesionado por bastante tiempo podría reaparecer este sábado.

Por: EFE
Actualizado: 26 de dic, 2025
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, en un partido de la Champions League
Pep Guardiola, entrenador español de Manchester City, en un partido de la Champions League
AFP

