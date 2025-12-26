Pep Guardiola generó noticia alentadora para enfrentar al Nottingham Forest; "está mucho mejor"

Pep Guardiola , entrenador del Manchester City, dijo este viernes 26 de diciembre que Rodri Hernández está "mucho mejor" y dejó entrever que podría estar disponible para el partido de este sábado contra el Nottingham Forest por una nueva jornada de la Premier League.

"Rodri está mucho, mucho mejor. Si estará disponible o no, lo decidiremos" este viernes, señaló el entrenador español sobre su compatriota y Balón de Oro en 2024, que está de baja por lesión desde hace casi dos meses.

Rodri, Balón de Oro en 2024 Foto: AFP

Sobre Jéremy Doku y John Stones, informó de que "todavía no están, pero pronto volverán", y mostró sus condolencias al Nottingham Forest tras el fallecimiento el jueves del exjugador John Robertson, leyenda de ese club, y a su familia.



Pep Guardiola expresó su pesar por la pérdida de "alguien tan importante para la historia y el legado" del Nottingham Forest. El juego está pactado para este sábado 27 de diciembre, a partir de las 7:30 de la mañana en horario de Colombia.

El entrenador español elogió a su rival de este sábado en la Premier League: "Es un equipo que ha invertido mucho en los últimos años tras ascender a la Premier League. Son un equipo realmente bueno".

Sobre su jugador Ryan Cherki, que ha destacado en los últimos partidos del City, afirmó que es "increíblemente talentoso", pero apostilló: "No se trata solo de Cherki, quiero que todos sobresalgan, pero conozco las fortalezas y debilidades de los jugadores porque estoy con ellos, estamos con ellos todos los días, y cada consejo, comentario y sugerencia tiene como objetivo ayudarlos a ser cada vez mejores".

Pep Guardiola, entrenador de Manchester City, en un partido de la Premier League AFP

¿Cómo va el Manchester City en el actual campeonato inglés?

Los 'ciudadanos' son segundos en la Premier League con 37 puntos, dos menos que el Arsenal que enfrenta este sábado al Brighton en el Emirates Stadium.

"Bueno, el mejor lugar para estar es en la cima, y todavía no estamos ahí", admitió Guardiola, que reconoció que en el mercado de fichajes de enero "todo puede pasar".