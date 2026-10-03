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Gol Caracol  / Perú, próximo rival de Selección Colombia, y una derrota más en esta fecha FIFA; 2-0 con Canadá

Perú, próximo rival de Selección Colombia, y una derrota más en esta fecha FIFA; 2-0 con Canadá

Este sábado el combinado de Perú cayó a manos del cuadro canadiense, en Montreal, y registra dos caídas y un empate en partidos preparatorios. Ahora, cerrará frente a la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Perú vs Canadá
Perú vs Canadá, partido amistoso - Foto:
AFP

Un doblete de Jacob Shaffelburg en la primera mitad dio este sábado a Canadá una victoria por 2-0 ante Perú en un amistoso disputado en Montreal, en el que el conjunto norteamericano dominó con claridad la primera mitad y pudo conseguir un resultado más amplio. Ahora, el cuadro 'inca' se enfrentará a la Selección Colombia, el próximo martes 6 de octubre, en Miami, con transmisión de Gol Caracol.

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Perú, que había perdido 4-1 ante Estados Unidos y empatado 1-1 ante México en los dos primeros encuentros de su gira norteamericana, no encontró el gol y encajó su segunda derrota en tres partidos.

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Canadá salió con intensidad y desde el primer minuto puso en dificultades a la defensa peruana. Liam Millar puso dos veces a prueba a Diego Romero en los primeros compases y Daniel Jebbison, en el minuto 4, estuvo cerca de abrir el marcador con un remate desde el centro del área.

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Perú apenas conseguía superar la presión canadiense, aunque generó algo de peligro con dos saques de esquina consecutivos y un centro de Bassco Soyer que obligó al portero Owen Goodman a intervenir.

La mejor ocasión canadiense antes del gol llegó en el minuto 17 cuando Jonathan David recibió de Jebbison dentro del área pero cruzó demasiado su disparo.

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Dos minutos después apareció Shaffelburg. Millar centró desde la derecha, Jebbison prolongó un balón y el extremo canadiense, libre en el segundo palo, remató de zurda para colocar el 1-0.

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Canadá mantuvo el control y en el 35, Shaffelburg volvió a aprovechar los problemas de la defensa peruana. Millar centró desde la derecha, Romero alcanzó a rozar el balón pero no consiguió despejarlo y Shaffelburg cabeceó prácticamente a puerta vacía para firmar su segundo tanto de la tarde.

Antes del descanso, los locales tuvieron la oportunidad de conseguir el tercer gol. Jonathan David desbordó por la izquierda y sirvió un balón a Jebbison, quien, solo y a escasos metros de la portería, remató fuera.

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El seleccionador peruano, Mano Menezes, reaccionó con cinco cambios al comienzo de la segunda mitad e introdujo, entre otros, a Gianluca Lapadula, André Carrillo y Jhonny Vidales.

Perú mejoró y, en el minuto 57, dispuso de su ocasión más clara: Vidales encontró a Lapadula en el lado derecho del área y el delantero, solo ante Goodman, mandó el balón por encima del larguero.

Selección Perú
Selección Perú - Foto:
AFP

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El técnico canadiense, Jesse Marsch, respondió poco después con una batería de sustituciones que renovó prácticamente por completo el equipo canadiense y redujo el ritmo de un encuentro que ya estaba muy condicionado por el 2-0.

Aun así, Canadá volvió a amenazar en el 75, cuando un taconazo de Promise David dejó a Jacen Russell-Rowe en posición de disparo y Romero evitó el tercero.

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La última gran oportunidad llegó tras una falta de Renzo Garcés sobre Tajon Buchanan al borde del área. Mathieu Choinière ejecutó el lanzamiento y estrelló el balón en el poste derecho cuando Romero estaba batido.

Ficha técnica:

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2 - Canadá: Owen Goodman; Niko Sigur (Richie Laryea, m.63; Luca Petrasso, m.90), Luc de Fougerolles (Jamie Knight-Lebel, m.65), Ralph Priso-Mbongue (Jovan Ivanisevic, m.63), Richard Chukwu (Justin Smith, m.65); Stephen Eustáquio (Samuel Piette, m.66), Nathan-Dylan Saliba (Mathieu Choinière, m.63), Liam Millar (Promise David, m.63), Jacob Shaffelburg (Tajon Buchanan, m.63); Jonathan David (Tani Oluwaseyi, m.63) y Daniel Jebbison (Jacen Russell-Rowe, m.63).

0 - Perú: Diego Romero; Oliver Sonne (Marco Huamán, m.67), Miguel Araujo, Alfonso Barco (Renzo Garcés, m.46), Marcos López (César Inga, m.73); Wilder Cartagena (André Carrillo, m.46), Oslimg Mora (Jhonny Vidales, m.46), Yoshimar Yotún (Jesús Pretell, m.66), Bassco Soyer (Piero Magallanes, m.46); Jairo Vélez (Jairo Concha, m.73) y Álex Valera (Gianluca Lapadula, m.46).

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Goles: 1-0, m.19: Shaffelburg. 2-0, m.35: Shaffelburg.

Árbitro: Josué Ugalde (Costa Rica). Amonestó a los peruanos Renzo Garcés (m.81) y Gianluca Lapadula (m.90+3), y al canadiense Richie Laryea (m.90).

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Incidencias: Partido amistoso internacional disputado en el Stade Saputo de Montreal.

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