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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y Luis Suárez, entre los más influyentes de Europa; superan a Ousmane Dembélé

Luis Díaz y Luis Suárez, entre los más influyentes de Europa; superan a Ousmane Dembélé

Una detallada estadística salió a la luz en el viejo continente y en ella sobresalen los colombianos Luis Díaz y Luis Suárez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Luis Díaz y Luis Suárez.
Luis Díaz y Luis Suárez.
afp.

Luis Díaz y Luis Suárez aparecen entre los futbolistas con mayor influencia ofensiva en las principales ligas de Europa durante 2026. La clasificación, publicada por A Bola, toma como referencia las participaciones directas en goles, es decir, los tantos y las asistencias conseguidos por cada jugador.

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Al explicar la presencia de Luis Suárez en el cuarto lugar, el medio portugués destaca el rendimiento que ha tenido el delantero colombiano durante el año. En su análisis, señala:

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“El año 2026 ha estado marcado por el fuerte impacto ofensivo de varios protagonistas del fútbol europeo. Teniendo en cuenta las diez principales ligas de Europa, el delantero colombiano Luis Suárez ocupa el cuarto lugar de la lista”

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Suárez registra 31 participaciones directas de gol en 34 partidos disputados durante 2026. Además, el delantero del Sporting comenzó la temporada con siete goles y una asistencia, cifras que le permiten ubicarse por encima de futbolistas de gran reconocimiento internacional.

Sobre la producción del colombiano y su comparación con Raphinha, el informe precisa:

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“El delantero del Sporting, de 28 años, arrancó la presente temporada con un excelente desempeño, sumando siete goles y una asistencia. Con un acumulado de 31 participaciones ofensivas en 34 partidos a lo largo de 2026, según los datos de Transfermarkt, el colombiano se sitúa por delante de Raphinha, que presenta los mismos 31 puntos de contribución, pero en 25 juegos.”

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La clasificación está encabezada por Harry Kane, quien suma 42 participaciones, seguido por Michael Olise, con 41, y Lamine Yamal, con 36. El listado también deja por fuera del top 10 a Kylian Mbappé.

“En la cima de la tabla aparece Harry Kane, que lidera con un total de 42 participaciones directas en gol (entre goles y asistencias), completando el podio su compañero de equipo en el Bayern de Múnich, Michael Olise (41) y Lamine Yamal, del Barcelona, con una contribución de 36 goles y asistencias en 31 partidos, en una lista donde sorprende la ausencia de Mbappé, competidor del español por el Balón de Oro", finaliza la nota.

Pos.JugadorPartidosG+A
1.Harry Kane3342
2.Michael Olise3441
3.Lamine Yamal3136
4.Luis Suárez3431
5.Raphinha2531
6.Luis Díaz3630
7.Ousmane Dembélé3229
8.Deniz Undav3329
9.Christos Tzolis3029
10.Vangelis Pavlidis3528
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