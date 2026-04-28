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Gol Caracol  / Platense vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores 2026

Platense vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores 2026

Este miércoles, en el estadio Ciudad de Vicente López, Platense e Independiente Santa Fe se enfrentarán por la tercera jornada del torneo continental. ¡No se lo pierda!

Por: EFE
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Platense vs Santa Fe, partido de Copa Libertadores
Platense vs Santa Fe, partido de Copa Libertadores
Fotografías tomas de: AFP y Colprensa

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