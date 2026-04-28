Platense vs. Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV el partido de Copa Libertadores 2026

El Platense argentino buscará consolidarse este miércoles en su primera participación en la Copa Libertadores cuando reciba como local a un urgido Independiente Santa Fe de Colombia, que necesita sumar puntos en la tercera fecha del Grupo E de la máxima competición continental.

El partido tendrá como escenario el estadio Ciudad de Vicente López, en Buenos Aires, comenzará a las 19:00 hora local (22:00 GMT) y será arbitrado por el venezolano Alexis Herrera. El equipo argentino continúa su primera aventura continental con serias intenciones de pasar de fase, tras comenzar con derrota ante Corinthians pero recuperarse luego con un triunfo como visitante ante el Peñarol uruguayo, en lo que representó su primera victoria en una competición oficial fuera de Argentina.

Los dirigidos por Walter Zunino apuestan mucho a la Libertadores porque no atraviesa un buen presente en el plano en el Torneo Apertura argentino: a falta de un partido para finalizar la fase clasificatoria, apenas sumaron 16 puntos en 15 fechas y ya no cuentan con posibilidades de acceder a octavos de final e intentar defender el título conseguido un año atrás.

De los últimos once partidos, el 'Calamar' solo festejó en Montevideo, y en la más reciente fecha del Apertura, cayó ante San Lorenzo por 1-0 en un partido que mostró muchas falencias en el funcionamiento.



De cualquier modo, Platense apostará al poder de desequilibrio de Guido Mainero y Franco Zapiola, los veloces extremos de un conjunto que deberá tomar la iniciativa en su estadio para quedarse con el triunfo y mantenerse en la pelea en la Libertadores.



Platense vs Santa Fe EN VIVO; hora y dónde ver por TV, el partido de Copa Libertadores

Fecha: miércoles 29 de abril

Hora: 5:00 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Vicente López, Buenos Aires, Argentina.

Transmisión: Disney Plus Premium - ESPN.

Platense vs Santa Fe, partido de Copa Libertadores Fotografías tomas de: AFP y Colprensa

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De igual manera, los 'leones' tampoco atraviesa un buen presente: colista en el grupo de Libertadores con un punto tras dos jornadas, y octavo en la liga colombiana, llegará a Buenos Aires en busca de un triunfo que le dé aire a su ilusión continental mientras sigue buscando un mejor funcionamiento.

El empate 1-1 ante Peñarol en Bogotá en el debut y la derrota 2-0 en su visita al Corinthians de Brasil obligan a los dirigidos por Pablo Repetto a ir en busca de los tres puntos ante Platense. El técnico uruguayo ha visto su puesto peligrar recientemente pero logró sostenerse tras dos triunfos consecutivos en el plano local, incluyendo un 5-0 ante Cúcuta y una victoria como visitante por 1-2 ante Deportivos Pasto el pasado jueves.

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El símbolo del Santa Fe y principal carta goleadora es el interminable Hugo Rodallega, que de camino a sus 41 años suma 8 goles en 22 partidos en 2026. Otra de las principales amenazas del conjunto colombiano es el experimentado extremo Omar Fernández, que registra cinco tantos y siete asistencias en 21 partidos. De momento, el Grupo E de la Copa Libertadores tiene como líder a Corinthians, con seis puntos, seguido por Platense con cuatro unidades y cierran Peñarol y Santa Fe con un punto cada uno.