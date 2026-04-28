"A la Selección Colombia le sirvieron mucho Croacia y Francia; ayudan a crecer para el Mundial"

Jornada tras jornada, Álvaro Montero ha sido fundamental bajo los tres palos en Vélez Sarsfield, equipo que ocupa los primeros lugares en el fútbol de Argentina. El guajiro empleó su lugar en el más reciente juego del 'fortín' frente a Unión Santa Fe, que acabó 2-2, y tras el compromiso en el estadio José Amalfitani, el arquero habló en las últimas horas de su presente.

En charla con el periodista Juan C. Cortés, el exMillonarios no sólo generó su análisis del compromiso del lunes anterior, de su presente en la escuadra de Liniers, sino que también tuvo palabras sobre la Selección Colombia, generó un balance de los duelos de preparación contra Croacia y Francia (derrotas 2-1 y 3-1, respectivamente) y de cómo se encuentra en lo personal pensando precisamente en el Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

¿Cómo se ha sentido especialmente con el hincha de Vélez?

"Desde que llegué siempre me han tratado muy bien en el club, y con los hinchas, desde el minuto uno; incluso cuando no estaba teniendo tantos minutos; siempre me alentaba. Veremos a ver cómo nos termina de ir. Ojalá que sea muy bien y podamos disfrutar todos".



Álvaro Montero; guardameta del Club Atlético Vélez Sarsfield Foto toma de la cuenta oficial de X del Club Atlético Vélez Sarsfield

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¿De momento, una elección correcta, el de venir a Vélez?

"Sí, pienso que uno tiene que disfrutar cada momento que le pasa en la vida, intentar seguir creciendo como persona y como profesional".

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Una última ansia por el Mundial 2026, prácticamente un mes. ¿Qué les dejó Croacia y Francia, y sobre todo, cómo se vive este último mes en cuanto al corazón, el sentimiento para esta cita importante?

"Sí, con mucho aprendizaje. Fueron un par de partidos que no nos salieron las cosas, no estuvimos, en la mayoría, a la altura de esos dos compromisos, pero bueno, siendo conscientes de que fueron dos partidos que nos exigieron, que nos dieron otro punto de vista y que nos ayudaron a crecer. Con base en eso, trabajar para mejorar todas las cosas que podemos seguir mejorando. En ese camino estamos aquí en Vélez, que nos ha ayudado bastante".

¿Qué le faltó a Vélez para quedarse con los tres puntos frente a Unión?

"Hacer el gol, básicamente eso".

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El hincha de Millonarios todavía pregunta mucho por usted, lo recuerda; lo persigue el azul por todo lado...

"Mi eterno cariño para Millonarios. Saben que los aprecio mucho. Estaba apretando ahorita en la última fecha, logramos ganar y nos queda una final allá también. Créanme que hago parte, los acompaño y les mando saludos siempre, porque una vez estando ahí adentro, le das valor a muchas cosas".

Álvaro Montero, arquero colombiano de Vélez Sarsfield - Foto: Vélez Oficial

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Este fin de semana ha sido terrible, y cada vez que ustedes hablan, eso es una caricia del corazón de los colombianos. Me gustaría saber si quieres mandarle un mensaje a la gente...

"Sí, mucha fortaleza. Es lastimoso tanto conflicto que estamos viviendo, pero es un punto y aparte de lo que nos dice nuestra sociedad. Tenemos que seguir creciendo, mejorando y ojalá respaldando las cosas buenas que puedan estar pasando".