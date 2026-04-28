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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "A la Selección Colombia le sirvieron mucho Croacia y Francia; ayudan a crecer para el Mundial"

"A la Selección Colombia le sirvieron mucho Croacia y Francia; ayudan a crecer para el Mundial"

Álvaro Montero vive su presente en Vélez Sarsfield, de Argentina, y también mira de reojo lo que puede ser su presencia con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de abr, 2026
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Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia y Vélez Sarsfield.
Álvaro Montero, guardameta de la Selección Colombia y Vélez Sarsfield.
AFP

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