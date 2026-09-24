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Gol Caracol  / Campeón con Liverpool destapó drama que sufrió en pandemia; "el trauma no se ha ido"

Campeón con Liverpool destapó drama que sufrió en pandemia; "el trauma no se ha ido"

Cientos de historias más allá de las canchas, salen a la luz en el mundo del fútbol y que resultan sorprendentes. Ese es el caso de un antiguo futbolista del Newcastle, Liverpool y West Ham.

Por: EFE
Actualizado: 24 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Jugadores del Liverpool.
Jugadores del Liverpool.
afp.

El futbolista Andy Caroll reveló en su biografía que sufrió abusos sexuales en 2021 y que la persona que cometió dicho delito acabó cumpliendo tres años de prisión.

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El jugador de 37 años, ex de Liverpool y Newcastle United entre otros, además de haber sido internacional con Inglaterra, desveló que los hechos ocurrieron hace cinco años, cuando un amigo de su por entonces novia se quedó a dormir en su casa después de un combate de boxeo.

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El abuso sexual se produjo cuando el futbolista estaba durmiendo y llevó a Carroll a echar a este individuo de la casa y a dejarle inconsciente cuando trató de regresar.

Andy Carroll con el Liverpool.
Andy Carroll con el Liverpool.
PAUL ELLIS/AFP

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Caroll alertó a la policía, mientras lloraba en los brazos de la niñera de sus hijos, tal y como describe en el libro. El futbolista tuvo que testificar en la corte y el individuo fue condenado a tres años de cárcel.

"Es algo sobre lo que me da miedo pensar y solo un puñado de personas sabían de ello hasta ahora. Hablé mucho sobre si ponerlo o no en el libro. Es algo de lo que me aterra hablar, pero me ha hecho la persona que soy hoy en día. Si hablar sobre ello ayuda a una sola persona, habrá merecido la pena. Lo que me ocurrió me afecta en cada ámbito de la vida. Pienso en ellos todos los días y me hace difícil centrarme en cualquier otra cosa, incluido el fútbol. El trauma de lo que ocurrió no se ha ido", contó Carroll.

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El futbolista ahora juega en el Dagenham, que está en la Sexta división del fútbol inglés.

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