Diego Arias, tras el triunfo de Nacional: "Es bueno comenzar ganando, pero debemos mejorar"

Este jueves 20 de noviembre, Atlético Nacional comenzó con pie derecho su camino en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, tras vencer 1-0 a América de Cali en el Atanasio Girardot.

El encuentro, que tuvo a Nacional como amplio dominador, se destrabó a los 73 minutos gracias a Matheus Uribe, quien, tras un centro desde la izquierda de Marlos Moreno, conectó de cabeza para darle a los ‘verdolagas’ sus primeros tres puntos en el grupo A.

"Es importante comenzar ganando el primer partido"

Diego Arias, director técnico de Atlético Nacional Dimayor

Durante la rueda de prensa posterior a la victoria frente a América, Diego Arias valoró el funcionamiento del equipo, que tuvo la paciencia necesaria para sacar el resultado.



"El partido que jugamos hoy fue diferente al de hace unos días en Cali con América. Cambiaron estructura, algunos jugadores, pensamos que se podía jugar como se dio hoy, ellos defendiendo, pero fue el tipo de encuentro que se puede dar. Hicimos un muy buen juego en el primer tiempo, en el que tuvimos acciones claras para abrir el marcador, pero no finalizamos bien la jugada; fueron situaciones muy bien generadas", dijo inicialmente Diego Arias.

Y añadió: "En el segundo tiempo, sin desesperarnos, el equipo logra la anotación. Es importante comenzar ganando el primer partido, y el equipo hizo cosas buenas y nos vamos muy contentos".

Arias destacó la importancia de tener este tipo de encuentros frente a equipos que se meten atrás: "Los rivales analizan nuestro juego, los hemos enfrentado en varias ocasiones, ellos van a ajustar y nosotros, en función de los partidos que se están dando, también debemos ir ajustando. Es un buen ejercicio; vamos a aprender del mismo partido sobre situaciones que podríamos finalizar mejor".



¿Cuándo vuelve a jugar Nacional?

Por la segunda fecha del grupo A, Nacional se verá las caras con Independiente Medellín en condición de visitante, en un partido programado para el domingo 23 de noviembre desde las 5:45 p. m. (hora colombiana).

Este compromiso promete emociones, dado que el ‘poderoso de la montaña’ cayó en su primera presentación 1-0 frente a Junior en Barranquilla.