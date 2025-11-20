Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

Por la fecha 34 del Brasileirao, Internacional de Porto Alegre se vio las caras en condición de visitante con el Ceará. En el ‘colorado’ fue titular el delantero colombiano Rafael Santos Borré, mientras que Johan Carbonero ingresó para la parte complementaria.

El encuentro culminó con victoria para Inter, que se impuso 2-1 con goles de Vitinho y Ricardo Mathias, quien también convirtió en propia puerta. Sin embargo, más allá del resultado, lo que llamó la atención fue la expulsión de Johan Carbonero a los 89 minutos. El jugador de la Selección Colombia vio el cartón rojo por golpear a un rival en el rostro, acción que fue revisada y ratificada por el VAR.



Vea la expulsión de Johan Carbonero con Internacional de Porto Alegre