Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

El jugador colombiano fue expulsado en el encuentro en el que su equipo logró tres puntos clave para alejarse de la zona de descenso en el fútbol brasileño.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de nov, 2025
Johan Carbonero con Internacional de Brasil
Johan Carbonero con Internacional de Brasil
