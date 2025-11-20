"América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

América de Cali perdió 1-0 con Atlético Nacional este jueves en el estadio Atanasio Girardot con un solitario gol de Matheus Uribe, pero en la interna del equipo vallecaucano hay optimismo de cara a los próximos partidos del grupo A de cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2025-II.

Por eso, Alex Escobar habló en rueda de prensa de lo que fue el compromiso en territorio antioqueño y destacó que "Nacional es un equipo que va mucho al ataque y deja espacios, pero no estuvimos claritos. Pero destaco al equipo: compitió ante un gran rival", palpitando de una lo que se le viene a los 'escarlatas', que es el Junior en el Pascual Guerrero. "Esperar el partido como local; es un grupo muy complicado, de local hay que hacerse fuertes. Pretendíamos sacar un buen resultado, pero destaco lo que hizo el equipo en competitividad", agregó el ayudante de David González.



América de Cali no es una "cenicienta" en Liga BetPlay 2025-II

Escobar fue viral en las últimas horas por la reacción que tuvo en vivo cuando se conocieron sus rivales en los cuadrangulares, por lo que decidió aclarar sus palabras y dejar un mensaje claro a sus rivales.

"El partido pasado me dieron muy duro porque dije "mamita querida", y es una jerga futbolística. Dije "grupo lindo", América es un grande y hoy peleó. No es ninguna cenicienta. Vamos a pelear, luchar"; resaltó el entrenador, quien mencionó que "el grupo está fuerte, y hoy, bajo su estructura, mostró competitividad. Vamos con lo que tenemos, con el alma, y tenemos dos partidos de local y, si ganamos esos dos… y mamita querida, hay que aguantar a América".

Seguido a eso, Alex Escobar dejó claro que les faltó efectividad en ataque. "Dentro de la estructura que se montó para este partido, se hizo de la mejor manera. El equipo, en la parte táctica, hizo un buen trabajo. Nos faltó, en las transiciones, definir mejor las situaciones, porque estuvimos imprecisos de mitad hacia arriba", declaró en rueda de prensa.



Acá más declaraciones de Alex Escobar, tras Nacional 1-0 América

*La idea de juego

"América jugó siempre con 5 atrás: los 3 zagueros más Lucumí y Mina. Con Lucumí queríamos que subiera más. De hecho, la primera jugada del partido fue de América. América puso en aprietos a Nacional; no fue como los otros partidos, donde tuvimos dificultad en defensa. La estrategia era estar bien parados".



*El gol de Nacional...

"Cuando hay diferentes estructuras... hoy se planificó el sistema ideal para este partido, y tuvimos una desconcentración al minuto 74 y nos hacen el gol, y ganan 1-0, donde el equipo venía haciendo un trabajo importante".

*La ausencia de hinchas en el Pascual Guerrero

"Yo soy hincha del América desde mis once años de vida. Estoy en la institución, me comí las verdes y las maduras. El hincha le hace mucha falta al equipo: ver al estadio completo realmente eso nos anima mucho más. Toca hacer doble el esfuerzo porque, por las situaciones que hay con la protesta del hincha, para todo el plantel nos hace falta ese canto de la barra, pero nos toca asumirlo así".

*Queda camino en los cuadrangulares

"Ganó Junior de local; Nacional lo hizo igual, con el mismo marcador. Los partidos están reñidos, parejos. Aunque América entró de último, es un equipo que en estas finales debe mostrar mística, fuego interno. Hoy por momentos se mostró así. Esto está muy complicado, y hay un clásico de ellos acá y nosotros con Junior. Nos vamos a meter en la pelea".