MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Fútbol Colombiano  / "América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

"América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

Luego de la derrota 1-0 del América de Cali con Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II, hubo una voz de tranquilidad pensando en llegar a la final.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 20 de nov, 2025
América de Cali
América de Cali - Foto: Colprensa
Colprensa

