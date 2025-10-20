¿Por qué Atlético de Madrid no pudo ducharse en el estadio de Arsenal, por Champions League?

Un problema en los vestuarios del Emirates Stadium, que estuvieron 45 minutos sin agua caliente, ha empañado el entrenamiento del Atlético de Madrid, que se volvió al hotel sin ducharse.

Los hombres de Diego Simeone se ejercitaron esta tarde en el estadio del Arsenal, antes del partido entre ambos equipos este martes, y filtraron estar muy molestos con la falta de agua caliente en el vestuario después de la sesión.

Según fuentes consultadas por EFE, el Atlético de Madrid reportó la falta de agua caliente minutos después de comenzar la sesión de entrenamiento. El problema se había producido en ambos vestuarios, tanto en el local como en el visitante, por lo que no era exclusivo del que estaba utilizando el Atlético.

Para cuando el Arsenal arregló el problema, el Atlético ya había terminado su entrenamiento, quince minutos antes de lo previsto, y tomado la decisión de marcharse al hotel en su autobús al ver la falta de agua caliente.



El Arsenal se ha disculpado con los jugadores y cuerpo técnico del Atlético de Madrid.