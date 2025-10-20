Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Newcastle vs. Benfica, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

Newcastle vs. Benfica, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El Benfica, de Richard Ríos, tendrá un encuentro decisivo este martes por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, visitando al Newcastle. El equipo portugués urge de una victoria.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 20 de oct, 2025
Comparta en:
Newcastle vs Benfica
Newcastle vs Benfica
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad