Newcastle vs. Benfica, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

La fase de liga de la UEFA Champions League tendrá en su tercera jornada un encuentro de alto voltaje. Mañana, martes 21 de octubre, el Newcastle United recibirá al Benfica en un partido que será decisivo, especialmente para los portugueses, obligados a reaccionar. El St. James' Park será el escenario de este choque donde las "urracas" buscan consolidar un buen inicio europeo, mientras que las "águilas" viajan con la urgencia de abandonar el fondo de la clasificación.

El conjunto dirigido por Eddie Howe llega a la cita en una posición más cómoda, ostentando tres puntos tras dos jornadas disputadas. Su último resultado en la competición, una contundente victoria por 4-0 ante el U. Saint-Gilloise, demostró el poderío ofensivo y la solidez defensiva que han caracterizado su regreso a la élite continental. Los ingleses, impulsados por su afición y un equipo que juega con alta intensidad, parten como favoritos, por su localía, para llevarse los tres puntos y dar un paso firme hacia la siguiente ronda.

En contraste, el panorama es sombrío para el Benfica. El subcampeón portugués ha tenido un arranque para el olvido, sumando dos derrotas consecutivas, incluyendo un ajustado 1-0 ante el Chelsea en su último duelo. Con cero puntos en su casillero, el equipo lisboeta necesita imperiosamente un golpe de autoridad en Inglaterra para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la Champions. La presión está sobre el entrenador, que deberá encontrar la fórmula para que sus jugadores recuperen la pegada y la fortaleza mental.



Las claves del encuentro se centrarán en la batalla del mediocampo. El trío de volantes del Newcastle, con Bruno Guimarães y Sandro Tonali a la cabeza, buscará imponer su ritmo y distribución. Por su parte, se espera que el Benfica, con un planteamiento más estructurado comandado por Richard Ríos, intente explotar los espacios al contragolpe. Para el Newcastle, es la oportunidad de asentarse en la parte alta de la tabla. Para el Benfica, la visita al noreste de Inglaterra es su primera gran final de la temporada europea.

Publicidad

Richard Ríos en Chelsea vs. Benfica por la segunda jornada de la Champions League 2025/2026. Getty

Newcastle vs. Benfica, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El juego entre el Newcastle y el Benfica en el estadio St James' Park iniciará a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y tendrá transmisión a través de 'ESPN7' y 'Disney+ Premium'. De igual manera, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y otras acciones del encuentro en el portal web de Gol Caracol, al que pueden ingresar en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.