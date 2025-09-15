Síguenos en::
Tendencias:
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Sorpresa en la previa del debut de Barcelona en Champions; figura se ejercitó con sus compañeros

Sorpresa en la previa del debut de Barcelona en Champions; figura se ejercitó con sus compañeros

El Barcelona, que se enfrentará este jueves al Newcastle en la apertura de la fase de liga de la Champions League, recibió una grata noticia en el entrenamiento de este lunes. ¡Vea de qué se trata!

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 10:53 a. m.
Comparta en:
Barcelona, en el partido frente a Valencia
Barcelona, en el partido frente a Valencia
Foto: X/ @FCBarcelona

Publicidad

Publicidad

Publicidad