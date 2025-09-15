Sorpresa en la previa del debut de Barcelona en Champions; figura se ejercitó con sus compañeros

El centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, que se perdió el partido de este domingo frente al Valencia (6-0) por una dolencia muscular, se ha ejercitado al mismo ritmo que sus compañeros en el entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este lunes.

El jugador neerlandés, que se está recuperando de una pequeña lesión en el músculo obturador externo de la pierna derecha que sufrió con la selección de su país, se ha reincorporado al grupo, según ha confirmado el club azulgrana.

De esta manera, De Jong, que se ha entrenado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con los futbolistas que no fueron titulares frente al Valencia, apunta a entrar en la convocatoria para el debut del próximo jueves del Barça en la Liga de Campeones frente al Newcastle.

Publicidad

Con todo, los titulares en el último partido liguero han realizado una suave sesión de recuperación y compensación en el campo de entrenamiento.

En dicho entrenamiento no se han ejercitado los lesionados Lamine Yamal, Alejandro Balde, Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Marc-André ter Stegen.

Publicidad

Frenkie de Jong, novedad en el entrenamiento del Barcelona Foto: AFP

El equipo de Hansi Flick volverá a entrenar este martes, a las 11:00 horas, para empezar a preparar el partido de la máxima competición europea que se disputará en St. James' Park.

La goleada del Barcelona sobre el Valencia (6-0) no solo dejó el estreno de Roony Bardghji y el regreso, tras más de un año lesionado, de Marc Bernal, sino que también evidenció que Hansi Flick cuenta con un amplio fondo de armario, pues en cuatro jornadas de LaLiga EA Sports ya ha utilizado a todos los jugadores de campo de la primera plantilla.

Tras el pinchazo en Vallecas, Flick mencionó que "los egos matan el éxito". En la sala de prensa del Johan Cruyff, cambió su discurso al afirmar que el juego de su equipo ante el Valencia se asemejó al que practicó el curso pasado y, de paso, presumió de fondo de armario. "Todos los que entraron desde el banquillo también han estado muy bien", subrayó.