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Gol Caracol  / Portugal vs. Noruega, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Liga de Naciones

Portugal vs. Noruega, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por la Liga de Naciones

Portugal y Noruega vuelven a verse en la Liga de Naciones, esta vez en la cuarta jornada y en el estadio Do Dragao. ¡Agéndesde y no se pierda este gran compromiso del certamen de la UEFA!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2026
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Portugal y Noruega se enfrentan en la Liga de Naciones.
Portugal y Noruega se enfrentan en la Liga de Naciones.
Foto: Getty Imágenes

La Selección de Portugal tiene un nuevo reto en la Liga de Naciones, debido a que recibe este domingo en el estadio Do Dragao a Noruega, en compromiso válido por la cuarta jornada del certamen de la UEFA. Por ahora, los dirigidos por Jorge Jesús marchan invictos y líderes de su zona: nueve puntos en tres juegos, y frente a los 'vikingos', confían en mantener esa buena estela.

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En la previa de este duelo, los aficionados del combinado de las 'quinas' han mostrado su disgusto en contra del entrenador por cómo se dio la repentina marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración. La salida del 'crack,' de 41 años, ha desatado todo tipo de polémicas.

Dinamarca vs. Portugal.
Dinamarca vs. Portugal.
afp.

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"En este momento voy a centrarme en el equipo y en el rival. Noruega es, en mi opinión, uno de los cinco mejores equipos de Europa, con grandes jugadores, por lo que tenemos que estar concentrados. Después tendremos tiempo para centrarnos en otros temas", dijo Jorge Jesús en su intervención con los medios.

El timonel de Portugal también dejó unas palabras en torno a Cristiano Ronaldo, y aseguró que el oriundo de Funchal, en Madeira, "es un símbolo de la selección, que eso quede muy claro".

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¿Cómo llega Noruega al encuentro contra Portugal?

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Por el lado del seleccionado 'vikingo', y que tiene en sus filas a Erling Haaland, sólo suman tres puntos en tres compromisos, por lo que lo enteros contra Portugal serán más que relevantes y urgentes. Además, que este mismo combinado ya los derrotó hace unos días atrás en Oslo por 1-2.

Portugal vs. Noruega.
Portugal vs. Noruega.
afp.

Portugal vs. Noruega: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por la Liga de Naciones:

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  • Día: domingo 4 de octubre del 2026.
  • Jornada: cuarta fecha del Grupo A4.
  • Hora: 1:45 p.m. (Colombia).
  • Estadio: Do Dragao (Oporto).
  • Transmisión por TV: Espn - Disney + Premium.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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