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Gol Caracol  / España se burla de Argentina, en desfile por el título del Mundial 2026; "nos vemos, nos vemos"

España se burla de Argentina, en desfile por el título del Mundial 2026; "nos vemos, nos vemos"

En medio de la celebración de la Selección España por el Mundial 2026 llamó la atención un cartel que portaba una de sus figuras y que no pasó desapercibio en Argentina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 20 de jul, 2026
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Jugadores de la Selección España celebran el título del Mundial 2026.
Jugadores de la Selección España celebran el título del Mundial 2026.
Foto: AFP

Los jugadores de la Selección España, flamante campeona del mundo tras derrotar a Argentina, desfilaron este lunes por las calles de Madrid inundadas por dos millones de seguidores que acudieron a ver a sus héroes. Pero en medio de la celebración destacó un cartel que no pasó desapercibido en el sur del continente.

¿Qué sucedió? Así fue como durante la caravana por las calles de la capital española, llamó la atención un letrero que mostró Lamine Yamal, una de las figuras de la 'roja', con el siguiente mensaje: "Velada del año VII Paredes vs Gavi", un mensaje que el delantero mostró mientras decía: "Nos vemos, nos vemos". Por supuesto que esto quedó captado en cámara y en Argentina no dudaron en hablar del tema. Se hizo viral entre los internautas en redes sociales.

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Recordemos que tras el pitazo final en el MetLife Stadium, Leandro Paredes protagonizó una pelea con Gavi, a quien agarró del cuello sin importar que cerca estaban los jueces de línea. Lionel Scaloni, DT de la Selección Argentina, tuvo que intervenir para que las agresiones no continuaran.

Más del recibimiento de la 'roja' en Madrid

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Tras haber sido recibidos por el rey Felipe VI y por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, los campeones recorrieron en dos autobuses descapotados avenidas de Madrid, desbordadas de gente con banderas de España y camisetas de la selección.

Algunos jugadores iban con el torso desnudo, en medio del fuerte calor que agobia a Madrid, mientras otros, como la estrella Lamine Yamal y Nico Williams vestían camisetas sin mangas mientras saludaban al público.

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Dos millones de personas se echaron a las calles para ver y vitorear a los jugadores, según estimaciones de la delegación del Gobierno en Madrid.

Jugadores de la Selección España celebran el título del Mundial 2026.
Jugadores de la Selección España celebran el título del Mundial 2026.
Foto: AFP

El recorrido culminó en la plaza de Cibeles, donde tuvo lugar una ceremonia de homenaje en un ambiente electrizante.

Los jugadores fueron llamados al escenario uno por uno, luciendo camisetas con el lema 'Campeones 2026, mientras los asistentes enloquecían.

"¡Hemos ganado la copa del mundo! ¿Y cuántas copas del mundo tenemos? ¡Dos!", exclamó el capitán del equipo y mejor futbolista del Mundial Rodri Hernández.

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Selección España celebrpo el título del Mundial 2026 en la plaza de Cibeles.
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