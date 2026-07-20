Orgullo total por la 'albiceleste'; así fue recibida Argentina por su participación en el Mundial

Miles de hinchas desafiaron el frío y la lluvia este lunes para dar una bienvenida eufórica a la Selección Argentina, que regresó al país sin su estrella Lionel Messi tras perder la final del Mundial 2026 frente a España.

No fue el regreso que los argentinos habían imaginado, cuatro años después de que millones de personas colmaran las calles para celebrar el título del Mundial de Catar.

Aun así, las calles se llenaron de escenas de alegre caos, con hinchas que bailaron, cantaron y lanzaron fuegos artificiales para agradecer a los jugadores.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) había informado previamente que algunos integrantes del plantel no regresarían con la delegación, entre ellos Lionel Messi, quien viajó directamente a Miami.



Último entreno de la Selección Argentina, previo a la final del Mundial. Foto: AFP.

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El entrenador Lionel Scaloni y su cuerpo técnico y parte del plantel de la selección fueron recibidos al pie del avión en el aeropuerto de Ezeiza con una alfombra roja y una banda militar.

Luego subieron a un autobús descapotable y saludaron a los enfervorizados hinchas durante el trayecto.

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Entre los que sí aterrizaron en la capital argentina se encontraban, entre otros, Emiliano "Dibu" Martínez, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Nicolás González, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel.

"El dolor es muy grande y va a costar cerrar esta herida", escribió Messi el lunes en su cuenta en Instagram. De acuerdo con la prensa local, el 10 viajará a su ciudad natal de Rosario en los próximos días.

Lautaro Martínez escribió: "Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, esta vez no se nos dio".

- Agradecimiento -

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El rostro adusto de los jugadores al subir al micro se transformó en sonrisas al saludar a los miles de hinchas que los escoltaron con cantos y banderas durante el trayecto entre el aeropuerto y el predio, pese al frío y la lluvia en Buenos Aires.

Argentina fue recibida por su hinchada tras el Mundial 2026. Foto: AFP

"Esta selección nos unió a todos y hay que estar agradecidos por eso, logró unir a los argentinos. Siempre vamos a estar para ellos aunque llueva o pierdan", dijo a la AFP Leonardo Barrientos, un trabajador textil de 36 años que se acercó a saludar al equipo.

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Con fuegos artificiales y cornetas y al canto de "el que no salta es un inglés", muchas familias buscaron transmitirle su gratitud al equipo de Scaloni.

La victoria frente a Inglaterra por 2-1 en semifinales se ganó un lugar especial en el corazón de los hinchas y abundaron banderas con la inscripción "las Malvinas son argentinas", como aquella que los jugadores desplegaron en Atlanta.

"Estoy orgullosa de ellos, de todo lo que dieron, desde el primer partido hasta el último", dijo a la AFP tras el paso del micro Mercedes Báez, una docente de primaria de 44 años.

"No me importa el resultado, yo estoy acá para agradecerles, estoy eternamente agradecida. Tanto a Messi como al resto del plantel", añadió.