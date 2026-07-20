David Ospina la 'tiene clara' en Atlante; "vengo a aportar, es un proyecto muy ambicioso"

David Ospina fue presentado este lunes como nuevo refuerzo del Atlante, que se prepara para el Torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

“Le damos la bienvenida al 'equipo del pueblo' a David Ospina. Es momento de defender a los históricos 'Potros de hierro' del Atlante”, escribió el equipo 'azteca', a través de sus redes sociales.

Ospina, de 37 años, mundialista con la Selección Colombia en Estados Unidos, México y Canadá 2026, en Brasil 2014 y Rusia 2018, llega procedente del Atlético Nacional, club en el que estuvo desde 2024 hasta el primer semestre de este año.

Lo cierto es que el arquero antioqueño arribó a territorio mexicano este lunes por la noche, y generó sus primeras declaraciones. Ospina Ramírez contó en primera instancia cómo se gestó su fichaje al Atlante.



David Ospina, arquero de la Selección Colombia. Foto: Getty Imágenes

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"Fue todo muy rápido, estaba muy concentrado en lo que iba a ser el Mundial para Colombia, se vino proyectando esta posibilidad, se tuvieron algunas conversaciones y solamente era conocer a la familia Escalante para tomar esa decisión positiva, de poder darle a mi familia la posibilidad de conocer México, y ahora de mi parte, poner todo dentro del terreno de juego", expresó en su charla con los medios de comunicación.

El exNiza francés sostuvo que esta oportunidad por parte del Atlante, en esta etapa de su carrera deportiva, es muy significativa.

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"En algunas oportunidades tuve conversaciones con algunos equipos, y siempre tuve ese pensamiento en la Liga mexicana. Algunos compañeros vinieron a jugar acá y me contaban de la Liga y el nivel que tiene, y hoy se me presenta esta oportunidad al final de mi carrera, y es muy positivo para mí", añadió el arquero colombiano.

David Ospina dejó claro que viene a aportar su granito de arena al equipo, resaltó el proyecto ambicioso del Atlante y el cuerpo técnico que tiene, encabezado por Miguel 'el Piojo' Herrera.

"Vengo a aportar, sé que es un equipo con muchos jóvenes que quieren hacer las cosas bien, y con un gran cuerpo técnico encabezado por el ‘míster’ Miguel (‘Piojo’ Herrera), eso es ambicioso, tener un entrenador como él. Vengo a aportar mi granito de arena. Es un proyecto ambicioso, sabemos que todo es un proceso, todo hay que ir paso a paso e ir consolidando el grupo. Es un grupo joven, pero con una expectativa grande de poder hacer las cosas bien", concluyó el golero de 37 años.