Regresa la Copa Sudamericana con los 'play-offs'; Santa Fe y Medellín, a seguir en carrera

El fútbol no da respiro. Dos días después de la victoria 1-0 en alargue de España sobre Argentina en la final del Mundial de Norteamérica 2026, la Copa Sudamericana vuelve al ruedo este martes con los 'play-offs' de acceso a los octavos de final. Medellín y Santa Fe buscan seguir en carrera.

Varios excampeones continentales como Boca Juniors, Santos, Gremio y el uruguayo Nacional, se juegan todas sus cartas en esta repesca para seguir en carrera en el segundo torneo de clubes de la Conmeboly mantener actividad internacional, al menos hasta agosto, cuando se disputen los octavos de final.

- El Boca del 'Vasco' Arruabarrena a prueba -

Después de un nuevo fracaso en la Copa Libertadores, donde terminó tercero de su grupo tras caer en La Bombonera contra la Universidad Católica de Chile en mayo, la directiva encabezada por Juan Román Riquelme realizó una profunda limpieza en el plantel 'xeneize' para afrontar el segundo semestre de 2026.



Además de veteranos como el uruguayo Edinson Cavani y el español Ander Herrera, entre otros jugadores, Boca también dio por finalizada la era del DT Claudio Úbeda y ahora es dirigido por su exjugador Rodolfo Arruabarrena, en su segunda etapa al frente del 'xeneize'.

El jueves es en casa 💙💛💙 pic.twitter.com/7urAJIcgOt — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 20, 2026

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El 'Vasco' ya dirigió a Boca entre agosto de 2014 y febrero de 2016, con el que ganó el torneo de primera división y la Copa Argentina de 2015, pero sufrió dos duras eliminaciones con su archirrival River Plate: semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y octavos de final de la Copa Libertadores 2015.

Y con un posible cruce ante el 'millonario' en semifinales, aunque para ello mucha agua deberá correr, el 'xeneize' inicia su aventura en la Sudamericana el jueves cuando reciba al O'Higgins chileno.

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Seis veces campeón de la Libertadores y dos de la Copa Sudamericana, Boca llega confiado tras el debut de Arruabarrena el jueves pasado en la Copa Argentina, donde venció 2-0 a Sarmiento en los 16avos de final.

"Hicimos un partido bastante completo, obviamente hay cosas para mejorar pero se animaron a jugar, hay que seguir trabajando", aseguró el Vasco, que auguró tener "muchos partidos en este mes y medio, dos meses, jugar cada tres, cuatro días".

"Tenemos que estar preparados", afirmó.

- Santos y Gremio, dos gigantes a escena -

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Dos gigantes de Brasil, el Santos de Neymar y el Gremio de Porto Alegre, ambos tres veces campeones de la Copa Libertadores, también buscarán seguir en competencia internacional tras clasificar segundos en sus respectivas series de la Copa Sudamericana, lo que les permitió llegar a los playoffs.

El tricolor 'gaúcho', ganador de la Libertadores en 1983, 1995 y 2017, tendrá un duro escolló en el Bolívar, al que visitará el jueves en los 3.600 metros de altitud de La Paz.

Neymar Junior; jugador de la Selección de Santos FC Getty Images

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El Santos, por su parte, visitará el martes a la Universidad Central de Venezuela en Valencia.

Pero en el equipo de Pelé todo gira en torno al futuro de Neymar, de 34 años, que tiene contrato vigente hasta diciembre.

'Ney' se reincorporó este viernes al 'peixe' tras el naufragio de la Selección de Brasil en el Mundial.

En su reincorporación, "el 10 pasó por exámenes fisiológicos y trabajó en el gimnasio", informó el Santos.

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Pero, perseguido por lesiones en los últimos tiempos, está en un momento decisivo de su carrera.

- El debut de Amaranto Perea -

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Otro exinternacional que debutará en esta edición de la Copa Sudamericana como entrenador es el colombiano Luis Amaranto Perea, quien ya dirigió al Junior de Barranquilla y ahora afronta un nuevo desafío en el banquillo.

El ayudante de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia -eliminada por Suiza en los octavos de final del Mundial 2026-, tomó las riendas del Independiente Medellín.

"Al Medellín no se le puede decir que no, nunca. Es un placer", afirmó un feliz Perea cuando fue presentado al frente del 'poderoso de la montaña'.

El DIM recibirá el miércoles en el Atanasio Girardot, en Medellín, al Vasco da Gama otro excampeón de la Libertadores (1998) más preocupado por no descender en la liga brasileña que en el torneo regional.

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Además, Santa Fe recibirá el jueves en El Campín a Caracas FC de Venezuela.

Partidos de ida de los 'play-offs' para octavos de la Copa Sudamericana

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Martes 21 de julio

Nacional (URU) - Tigre (ARG)

Universidad Central (VEN) - Santos (BRA)

Miércoles 22 de julio

Independiente Medellín (COL) - Vasco da Gama (BRA)

Lanús (ARG) - Cienciano (PER)

Sporting Cristal (PER) - Red Bull Bragantino (BRA)

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Jueves 23 de julio

Bolívar (BOL) - Gremio (BRA)

Independiente Santa Fe (COL) - Caracas FC (VEN)

Boca Juniors (ARG) - O'Higgins (CHI)