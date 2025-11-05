"Luis Díaz eres un criminal; te presionaré toda tu carrera por haber lesionado a Hakimi"

Uno de los partidos más llamativos de la cuarta jornada de la fase de Liga de la Champions League, se llevó a cabo en el Parque de los Príncipes. Allí, PSG recibió al Bayern Múnich, que se llevó la victoria por 1-2, de la mano de Luis Díaz, quien fue protagonista de principio a fin. Y es que, además de haber marcado los dos goles del club alemán, recibió la tarjeta roja.

Cuando transcurría el minuto 45+7', el conjunto parisino emprendió un ataque a pura velocidad por la banda derecha, comandado por Achraf Hakimi. En ese momento, el guajiro, en su afán por frenar el avance del cuadro francés, derribó al lateral derecho, cometiéndole una infracción por atrás. El árbitro sancionó falta y le mostró la cartulina amarilla al colombiano.

Sin embargo, recibió el llamado del VAR. Fue así como, tras revisar la acción de manera detallada, el juez central cambió de decisión y expulsó a Luis Díaz. Lo preocupante del caso fue que, mientras se analizó la situación, el jugador marroquí seguía en el suelo, retorciéndose de dolor y ni siquiera pudo levantarse por su cuenta. Razón por la que las alarmas se encendieron.

Finalmente, se confirmó lo peor. Salió entre lágrimas, apoyado en los hombros del cuerpo médico y no pudo continuar en cancha, siendo reemplazado por Senny Mayulu. Posteriormente, el PSG emitió un comunicado oficial, confirmando que Achraf Hakimi "sufrió un esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que le impedirá estar disponible durante varias semanas".

Por eso, las reacciones no se hicieron esperar y desde Marruecos se pronunciaron, criticando a 'Lucho'. El periodista, Said Amdaa, escribió una serie de mensajes, arremetiendo contra el delantero del Bayern Múnich. "La peor pesadilla. Achraf Hakimi abandona el campo lesionado. Ni siquiera puede caminar. ¡ES UN DESASTRE! Luis Díaz eres un criminal", dijo de entrada.

Luis Díaz lesionó a Hakimi, en PSG vs. Bayern Múnich, por Champions League AFP

"Estoy viendo el partido con la mirada perdida. ¿Qué sentido tiene entrar por detrás en el centro del campo? Espero que esta tarjeta roja le cueste una buena sanción a Luis Díaz. Aparte del ego, no le veo otra explicación. Estoy indignado. Qué cruel con Hakimi", añadió. Pero no fue lo único y sentenció con un contundente mensaje y advertencia para el colombiano.

"Luis Díaz, si lesionas a Hakimi antes de la Copa Africana de Naciones, te voy a presionar hasta el final de tu carrera. Esto va en serio", puntualizó. Eso sí, con el paso del tiempo, bajó su tono en los comentarios. "Sí, lo lesionó, y eso forma parte del juego. Como viste, no publiqué nada sobre él después. Y, por supuesto, condeno los ataques racistas que sufrió", sentenció.