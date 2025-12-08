Primer video e identidad revelada del jugador arrestado en Inglaterra; no era Daniel Muñoz

Desde el domingo se venía dando una noticia sobre un jugador de 29 años de edad que había sido arrestado en Londres por una pelea, y en redes sociales, de manera falsa, algunos indicaban que era el lateral derecho Daniel Muñoz, algo que negaron desde su entorno y que ahora se terminó de aclarar, porque se conoció la identidad del futbolista implicado en este lamentable hecho.

Se trata de Ivan Toney, atacante británico que actualmente juega en el Ah Ahli, de Arabia Saudita, y del cuál ya hay un video en redes sociales publicado por 'The Sun', sobre el momento en el que fue detenido por la policía.

El as de Inglaterra, Ivan Toney, fue arrestado por un presunto cabezazo y sacado de un bar de moda de Londres esposado.

"El as de Inglaterra, Ivan Toney, fue arrestado por un presunto cabezazo y sacado de un bar de moda de Londres esposado", escribieron este lunes en el citado medio británico.



EXCLUSIVE: Ivan Toney ‘launched headbutt in brawl' before video shows him being led away in cuffs 🚨 pic.twitter.com/hF0UJsh474 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 8, 2025

Del mismo modo, dieron detalles de la razón por la que se habría presentado el inconveniente en el que se vio involucrado el reconocido atacante.

“Se dice que el problema surgió cuando el fanático agarró al delantero de 29 años para tomarse una selfie. “Uno de ellos lo reconoció y dijo: 'Oh, es Ivan Toney ' y trató de poner sus manos alrededor de su cuello para sacarse una foto con él. “Y entonces Toney dijo: 'Quítate de encima, quítate de encima' y terminó dándole un cabezazo a uno de los chicos”, fue el relato de lo que supuestamente sucedió en dicho establecimiento nocturno.



¿Quién es Ivan Toney?

Es un delantero inglés, de 29 años, nacido en Northampton, Inglaterra, y que ha pasado por varios equipos en territorio británico, entre la Premier League y elencos de otras categorías. Algunos de los importantes nombres de clubes por los que ha militado son Newcastle United, Wigan, Brentford, entre otros.

Desde el 2024 fue fichado por el Ah Ahli, de Arabia Saudita, donde se ha convertido en figura, especialmente en su primera temporada en la que marcó 30 goles en 44 partidos. Además, ha hecho parte de la Selección Inglaterra, hasta siendo subcampeón en la Eurocopa 2024.