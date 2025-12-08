Síguenos en:
Gol Caracol  / Primer video e identidad revelada del jugador arrestado en Inglaterra; no era Daniel Muñoz

Primer video e identidad revelada del jugador arrestado en Inglaterra; no era Daniel Muñoz

Luego de algunas noticias falsas que apuntaban al futbolista colombiano, se aclaró que el futbolista implicado en una pelea y que fue detenido, era Ivan Toney.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de dic, 2025
Ivan Toney Inglaterra
Ivan Toney con Selección Inglaterra - Foto:
AFP

