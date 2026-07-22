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Gol Caracol  / ¿Se repetirá la final del Mundial 2026? Argentina reúne más de 61.500 firmas como petición a la FIFA

¿Se repetirá la final del Mundial 2026? Argentina reúne más de 61.500 firmas como petición a la FIFA

Tras haber caído por la mínima diferencia frente a España, argentinos solicitan la repetición de la final del Mundial 2026 ante la FIFA, con curiosa aplicación digital.

Por: EFE
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Final Mundial 2026
Final Mundial 2026
AFP

Una campaña argentina ha sido lanzada en una plataforma digital para solicitar la repetición de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, tras la derrota del seleccionado sudamericano y ya supera las 61.500 firmas.

La petición, iniciada por la aficionada Gisela Sánchez en la plataforma Change.org, cuestiona la actuación del árbitro eslovaco Slavko Vinčić y reclama a la FIFA que revise las decisiones tomadas durante el encuentro, disputado el 19 de julio en Nueva York.

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La promotora de la iniciativa afirma que hubo acciones arbitrales que influyeron en el desarrollo del partido, denuncia supuestas irregularidades, aunque no aporta pruebas verificadas y piden que el organismo rector del fútbol mundial analice lo ocurrido.

Las peticiones no tienen validez reglamentaria ni puede obligar a la FIFA a modificar el resultado de una competición oficial. La repetición de un partido solo podría producirse en circunstancias excepcionales contempladas por los reglamentos deportivos o por una resolución de los órganos competentes.

La Selección Argentina perdió la final del Mundil 2026 con España
La Selección Argentina perdió la final del Mundil 2026 con España
AFP

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La iniciativa argentina se suma a otras protestas similares surgidas durante el Mundial 2026. En Francia, una campaña digital que superó las 82.000 firmas reclamó repetir la semifinal ante España por una jugada previa al penalti que abrió el marcador, aunque tampoco tuvo efectos sobre el desarrollo del torneo.

Este domingo, tras el final del partido en el que España se coronó campeona con un gol de Ferran Torres en la prórroga, decenas de miles de argentinos salieron a las calles de distintos puntos del país para expresar su apoyo y agradecimiento al seleccionado de su país por haber llegado a la final y quedado a las puertas del bicampeonato.

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