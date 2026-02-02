Primeras palabras de Lionel Messi, luego de jugar frente a Nacional en el Atanasio; quedó impactado

Aunque han pasado ya un par de días después de la sonada visita de Lionel Messi, jugando con Inter Miami, al estadio Atanasio Girardot; este lunes se presentaron más ecos ante el 2-1 de los rosas de la MLS sobre Atlético Nacional. El espectáculo en el escenario deportivo de los antioqueños impresionó a nivel internacional y en varios medios argentinos destacaron varias situaciones que se presentaron con la 'Pulga' como protagonista, antes, durante y después del compromiso futbolero.

Y pese a que el astro nacido en Rosario se marchó del Atanasio sin entregar declaraciones a los medios; hace pocos minutos dejó un sentido mensaje de estos juegos preparatorios que encararon los dirigidos por Javier Mascherano.

"Arrancamos la pretemporada con los amistosos en Perú y Colombia. Muchas gracias por el recibimiento y el cariño de toda la gente en ambos países. Siempre es un gusto volver a lugares tan especiales de nuestra Sudamérica", escribió el '10' de la albiceleste y del club estadouniense en su cuenta de Instagram.

Hay que recordar que en la capital antioqueña se armó toda una revolución en cercanías al hotel en el que se concentraron Messi y compañía, cientos de seguidores se posicionaron para tratar de obtener un saludo del vigente campeón del mundo con Argentina y ya en el Atanasio, todo fueron ovaciones, vítores y señales de reconocimiento por su lauereada carrera deportiva.



Lionel Messi, figura de Inter Miami, fue la estrella contra Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot Colprensa

Pero además de todo eso, al popular 'Lio' también le mostraron respeto los propios futbolistas de Nacional, que aunque jugaron con la seriedad y templanza del caso, también aprovecharon para saludarlo y revelarle su admiración. En redes sociales, hombres como Edwin Cardona, Alfredo Morelos, William Tesillo y el jovencito Juan Manuel Rengifo, entre otros, dejaron mensajes dicientes de lo que significó ese partido para ellos.

Otro de los momentos que tuvo trascendencia fue el instante en el que apareció en la cancha el legendario René Higuita y en medio de sonrisas, Messi le lanzó un balón, en el que el 'Loco' intentó hacer el famoso 'Escorpión'.

Así las cosas, Lionel Messi quedó impactado por todo lo positivo que pasó en su presentación en un Atanasio que lo acogió de principio a fin.