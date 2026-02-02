En Rosario Central habló el capo del camerino y sorprendió lo que dijo de Jaminton Campaz

Rosario Central y River Plate empataron 0-0 en el estadio Gigante de Arroyito por la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En el 'canalla' no jugó Jaminton Campaz, uno de los jugadores más importantes del equipo, por lo que luego del encuentro, Ángel Di María echó de menos la presencia del colombiano tras no poder obtener la victoria frente a su hinchada.

En conversación con el medio argentino 'TNT Sports', el 'fideo' habló del colombiano. "Nos faltó el Negro (Campaz). Para nosotros es fundamental. Tuvo una pequeña molestia y eso lo mató", fueron las palabras del campeón del mundo con la Selección de Argentina en Qatar 2022. De acuerdo con el diario Olé, la razón de la no convocatoria del extremo sería un problema muscular que le causaba mucho dolor antes del juego. "Aunque Rosario Central no emitió ningún parte oficial, en el Gigante de Arroyito trascendió en las últimas horas que el colombiano de 25 años sufrió una molestia muscular que lo obligó a parar. En las próximas horas se realizará estudios de diagnóstico por imágenes para confirmar el grado de la lesión", informó el diario este domingo.

Campaz, quien guarda buenos recuerdos con la camiseta de Rosario enfrentando a River, ya que en 2023 fue una pesadilla para los dirigidos en ese entonces por Martín Demichelis, no pudo ser de la partida, perdiéndose su primer duelo de esta temporada. En los dos partidos anteriores, Campaz fue titular e hizo una asistencia, comenzando con el pie derecho un nuevo año en el balompié argentino. Desde su llegada al 'canalla' en enero de 2024, ha disputado 117 juegos, con un registro de 20 goles y 13 pases para anotaciones de sus compañeros.

Además, el tumaqueño fue dirigido por el técnico argentino Miguel Ángel Russo, quien falleció en 2025, y con el que tuvo una gran relación que los llevo a la consagración en la Copa de la Liga en 2023. Por ahora, habrá que esperar el parte médico que dé su club para saber los partidos que se perderá el exGremio en la liga, aunque, de no ser grave la molestia, podría volver a la acción el próximo sábado 7 de febrero a las 3:00 p.m. (hora de Colombia) frente a Aldosivi en el estadio José María Minella por el rentado local.

