Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / En Rosario Central habló el capo del camerino y sorprendió lo que dijo de Jaminton Campaz

En Rosario Central habló el capo del camerino y sorprendió lo que dijo de Jaminton Campaz

Luego del partido entre Rosario Central y River Plate que terminó igualado sin goles, uno de los jugadores más importantes del 'canalla' se refirió al volante colombiano, quien no fue de la partida.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Jaminton Campaz, en un partido con Rosario Central en la liga argentina
Jaminton Campaz, en un partido con Rosario Central en la liga argentina
Foto: X/@RosarioCentral

Publicidad

Publicidad

Publicidad