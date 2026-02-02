¿Quién es Christian González, el colombiano que sueña con ganar el Super Bowl de la NFL?

Con apenas 23 años, Christian González, estadounidense de raíces colombianas, está viviendo un sueño en medio de una gran temporada en la NFL: jugar el Super Bowl LX con New England Patriots contra los Seattle Seahawks el 8 de febrero en Santa Clara (California).

La presencia de González en este partido tan esperado, no sólo por los fanáticos del fútbol americano sino por los curiosos del espectáculo que rodea a la final de este deporte, también ha despertado expectativas en la propia Colombia, país donde la afición por la NFL ha venido en constante crecimiento.

El ascenso de Christian González en la NFL

El nacido el 28 de junio de 2002 en Carrollton (Texas) comenzó a despuntar desde muy temprana edad, y en sus años en la escuela preparatoria en la también localidad tejana de The Colony mostró su destreza como esquinero y receptor abierto.

Diferentes universidades se fijaron en él, pero fue finalmente la de Colorado la que lo conquistó. El hijo de Héctor González, quien se destacó en el baloncesto colombiano con los Piratas de Bogotá, pasó a integrar en 2020 la nómina de Colorado Buffaloes de la NCAA, donde jugó 18 partidos en los que hizo 78 'tacleadas' y defendió 10 pases.



De Colorado pasó en 2022 a Oregon, donde ya llenó la retina de los reclutadores profesionales. Con los Ducks de la universidad de ese estado logró 4 intercepciones, 50 tacleadas y desvió 7 pases desviados, lo que le valió ser nombrado en el Primer Equipo All-Pac-12 como el mejor esquinero de su conferencia en la NCAA.

El Draft y los Patriots

Para 2023, el jugador de 1,85 metros y hermano de la atleta olímpica Melissa González (quien representó a Colombia en la competencia de vallas en los Juegos de Tokio 2020), decidió parar su carrera en las divisiones universitarias de la NCAA y se inscribió en el draft de la NFL. Los New England Patriots lo tenían en su carpeta.

El equipo bostoniano, donde brilló durante 19 temporadas Tom Brady (el considerado mejor jugador de la historia de la NFL), lo escogió en la elección 17 de la primera ronda y de inmediato se integró a la disciplina de los dirigidos por el legendario Bill Belichick, cuya no inclusión en el salón de la fama ha suscitado reacciones hasta del mismo Donald Trump.

Los Patriots no se equivocaron con González ya que se ha destacado como el Novato Defensivo del Mes en septiembre de 2023, en el AP All-Pro Second Team de la temporada 2024, y fue una pieza fundamental en el título de conferencia AFC de los Patriots en 2025. Además, se encuentra en el Top 100 de los mejores jugadores de la NFL, donde hasta el momento ocupa la casilla 85.

Colombia y la NFL: una relación de más de cuarenta años

La historia de los jugadores colombianos en la NFL comienza a escribirse en 1981, cuando el barranquillero Jairo Peñaranda pasó a integrar las filas de los Los Angeles Rams tras ser reclutado desde la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

Peñaranda también jugó para los Philadelphia Eagles, equipo en el que terminó su carrera profesional en 1986.

El bogotano Fuad Reveiz prestó sus servicios para tres franquicias de la NFL (Miami Dolphins, San Diego Chargers y Minnesota Vikings) entre 1985 y 1995. En 1993 fue escogido para el Pro Bowl o Partido de las Estrellas del fútbol americano.

Y la lista termina con Fernando Velasco, quien en 2016 integró el equipo de los Carolina Panthers que llegó al Super Bowl L contra los Denver Broncos, pero no vio minutos en el partido llevado a cabo también en Santa Clara.

Aparte de los Panthers, Velasco también se desempeñó en los Tennessee Titans, los Pittsburgh Steelers, y los Buffalo Bills, en una carrera que se extendió entre 2009 y 2016.