Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Más Deportes Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Más Deportes  / ¿Quién es Christian González, el colombiano que sueña con ganar el Super Bowl de la NFL?

¿Quién es Christian González, el colombiano que sueña con ganar el Super Bowl de la NFL?

Este domingo 8 de febrero se llevará a cabo el Super Bowl LX de la NFL y Colombia contará con la representación de Christian González, jugador defensivo de los New England Patriots.

Por: EFE
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Christian González, colombiano de los New England Patriots.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad