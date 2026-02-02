Edwuin Cetré y una versión de su fallido paso a Athletico Paranaense; es un tema de salud

La novela del colombiano Edwuin Cetré todavía no ha llegado a su fin pese a que anunciaron que ya no llegará al Athletico Paranaense. Estudiantes de la Plata, su club actual, compartió un comunicado en el informó que la operación se había caído por desacuerdos de última hora. Sin embargo, la prensa brasileña investigó y sacó a la luz una versión que genera preocupación

Según el portal 'Globo Esporte' todo apunta a un problema de salud. "Cetré presentó problemas en sus exámenes cardiológicos, además de una lesión de rodilla. Por lo tanto, el Atlético consideró más prudente no proceder con el traspaso del jugador colombiano", revelaron.

El medio no solo especificó de que se trataba el malestar que lo aquejaría, puesto que también agregó el momento y lugar del dictamen. "El problema cardíaco fue identificado durante la primera ronda de evaluaciones del jugador, que llegó el sábado a Curitiba para realizar exámenes y firmar contrato con el Athletico Paranaense", añadieron.

Por si no fueran suficientes los detalles, dejaron en claro que la decisión de ambas partes fue no revelar la razón real que no permitió la transferencia. "Por ahora, el club mantiene en secreto la gravedad de la anomalía, a la espera de nuevos informes para decidir si ficha oficialmente al jugador o desiste de la operación. Cetré regresa a Estudiantes", concluyeron.



De confirmarse esa versión, el caso de Cetré sería muy similar al de Andrés Felipe Román, quien fue fichado por Boca Juniors procedente de Millonarios. Los 'xeneizes' confirmaron que existía un acuerdo, pero luego anunciaron que el jugador había presentado anomalías cardíacas. El lateral duró un tiempo sin jugar mientras el 'embajador' lo apoyaba en revisiones extras que desmintieron el dictamente del club argentino.



¿Qué dijo Estudiantes de la Plata en el comunicado?

"El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, hinchas y público en general que se ha cancelado la transferencia definitiva del jugador Edwuin Cetré al Club Athletico Paranaense, de Brasil. Pese a los avances previos, la operación fue cancelada debido a desacuerdos de último momento sobre los términos entre ambas instituciones. Por tanto, el jugador regresará al país y llegará mañana a nuestra ciudad para reincorporarse al equipo principal del club", se lee en la misiva de los 'leones'.