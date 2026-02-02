Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel meten miedo; ¿serán rivales para Tadej Pogacar en el 2026?

Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel meten miedo; ¿serán rivales para Tadej Pogacar en el 2026?

El belga Remco Evenepoel y el neerlandés Mathieu van der Poel empezaron la temporada con victorias contundentes y abren el debate sobre si le darán la talla al esloveno Tadej Pogacar.

Por: EFE
Actualizado: 2 de feb, 2026
Comparta en:
Tadej Pogacar (arriba), Remco Evelepoel (izquierda) y Matheiu van der Poel (derecha).
Tadej Pogacar (arriba), Remco Evelepoel (izquierda) y Matheiu van der Poel (derecha).
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad