Remco Evenepoel y Mathieu van der Poel meten miedo; ¿serán rivales para Tadej Pogacar en el 2026?

Después de la histórica exhibición del neerlandés Mathieu Van der Poel en la temporada de ciclocrós, con el récord de 8 maillots arcoíris, y del fulgurante comienzo del doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel con los colores del Red Bull Bora, el panorama de la incipiente temporada se anima.

¿Serán dos rivales para poner en aprietos al indomable esloveno Tadel Pogacar en clásicas y Tour de Francia?. Con Van der Poel, dispuesto a aparcar el ciclocross para centrarse en la ruta, la respuesta es evidente.

Van der Poel-Pogacar, duelo soñado en clásicas

Con 2 Flandes, 3 Roubaix y 2 Milán San Remo de Van der Poel en su palmarés, Pogacar tendrá complicado lograr sus dos monumentos pendientes: "la Classicissima" y la Roubaix. Si coincide con el rey del ciclocross en ambas pruebas, aspecto sin confirmar, en ese duelo estará uno de los grandes aliciente de la temporada. Serán las citas más esperadas para los aficionados. Los enfrentamientos Van der Poel-Pogacar serán el no va más.

Pogacar abrirá el curso en la Strade Bianche (7 de marzo), la carrera de los caminos de grava que ha ganado 3 veces. Van der Poel la tiene en su historial desde 2021. El espectáculo podrí tener lugar en la prueba toscana, pero decidirá el neerlandés.



Evenepoel despega con fuerza en Mallorca

El cambio de maillot, del Soudal Quick Step al Red Bull Bora, le ha sentado de maravilla al doble campeón olímpico belga Remco Evenepoel. Tres triunfos en Mallorca en 3 pruebas disputadas. Un dato que despierta ilusión en el pelotón mundial ante un líder renovado, en forma y rodeado de un equipo potente que apunta al Tour, donde el rival a batir será, precisamente, Tadej Pogacar, favorito indiscutible para conquistar el que sería su quinto maillot amarillo.

Evenepoel avisa de que ha superado los problemas físicos que lo lastraron la pasada temporada y se siente preparado y mentalizado para elevar sus objetivos, incluso apuntando al Tour de Francia, donde podría compartir galones con el alemán Florian Lipowitz, tercero en 2025.

Después del dominio absoluto de Pogacar en 2025, el ciclismo mundial precisa de alicientes para atraer la atención de los aficionados, tal vez algo desmotivados ante resultados que se conocen de antemano. Gigantes de la bicicleta como Van der Poel y Evenepoel, unidos al danés Jonas Vingegaard, están llamados a batirse contra el todopoderoso doble campeón mundial.