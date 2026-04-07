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Gol Caracol  / Selección Colombia  / A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-17

A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Chile, en el Sudamericano Sub-17

La Selección Colombia tendrá HOY su segunda salida en el Sudamericano Sub-17 que se juega en Paraguay, enfrentando a Chile. EN VIVO por TV en Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de abr, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Chile en el Sudamericano Sub-17.
La Selección Colombia se enfrenta a Chile en el Sudamericano Sub-17.
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