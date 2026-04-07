Continúan las emociones en el Sudamericano Sub-17, y la Selección Colombia de la categoría tiene agendada para este martes 7 de abril su segunda salida en el certamen de la Conmebol que se lleva a cabo en tierras paraguayas. El rival a enfrentar de los dirigidos por Freddy Hurtado será Chile, un contrincante que también está urgido de puntos.

¿Cómo llega la Selección Colombia Sub-17 al duelo contra la 'roja'?

Jugadores de la Selección Colombia, formados en el Sudamericano Sub-17. Foto: FCF.

La 'tricolor' no supo aprovechar su ventaja numérica en el compromiso contra Ecuador de la jornada anterior, ya que igualó a cero tantos ante la 'tri', un contricante que mostró un buen planteamiento táctico pese a haber jugado con un futbolista menos casi toda la parte complementaria.

Los de Hurtado deberán mejorar en muchos aspectos para lograr quedarse con los tres puntos frente a un seleccionado chileno, que descansó en la anterior fecha. Tanto Colombia como Chile suman una unidad.



A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. Chile en el Sudamericano Sub-17

En ese orden de ideas, dicho partido por la tercera jornada del Grupo A del Sudamericano Sub-17 que se efectúa en tierras paraguayas será HOY martes 7 de abril, en horario de las 6:00 de la tarde, de Colombia, y siendo el estadio Carfem de Ypané, donde colombianos y chilenos lucharán por quedarse con la victoria en el certamen continental que da cupos al Mundial de Catar.



¿Dónde ver EN VIVO por TV HOY, Colombia vs. Chile por el Sudamericano Sub-17?

Como es habitual, este compromiso del seleccionado juvenil de nuestro país se podrá ver EN VIVO por TV por Gol Caracol HD2, Ditu y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se agende y no se lo pierda.

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El otro partido del Grupo A

Antes del compromiso entre la 'tricolor' y la 'roja', Ecuador, que lidera la zona con cuatro enteros, rivalizará con Uruguay, segundo con dos, a las 3:00 de la tarde (hora de Colombia).