Antonio Conte se deja querer como posible técnico de Italia; "ya conozco su funcionamiento"

El entrenador del Nápoles, Antonio Conte, podría estar interesado en el puesto de seleccionador de Italia, vacante desde la marcha de Gennaro Gattuso, y su presidente parece dispuesto a no ponerle obstáculos.

"Es normal que mi nombre aparezca en la lista de candidatos para la 'Nazionale'. Si yo fuera presidente de la Federación, tendría mi nombre en consideración", declaró el técnico italiano en rueda de prensa el lunes por la noche tras la victoria del Nápoles sobre el AC Milan (1-0).

"Ya he estado en el banquillo de la 'Nazionale' (de 2014 a 2016), conozco su funcionamiento", añadió.

Antonio Conte es actual entrenador del Nápoles. AFP

El exentrenador de la Juventus, Chelsea, Inter de Milán y Tottenham advirtió que tiene contrato con el Nápoles hasta junio de 2027: "Me reuniré con mi presidente a final de temporada y ya veremos".



Coronado campeón de Italia el pasado mes de mayo en su primera temporada en Nápoles, Conte (56 años) estuvo cerca de dejar el club napolitano durante el parón estival, debido a desacuerdos con su presidente por los fichajes.

Publicidad

Aurelio De Laurentiis, que es también el propietario del club, declaró este martes al sitio especializado 'Calcionapoli24' que "si Conte me pidiera que le liberara para volver a ser seleccionador, creo que diría que sí".

"Pero como es muy inteligente, mientras no haya un interlocutor serio —y hasta ahora no lo hay—, creo que no se imaginará al frente de una entidad completamente desorganizada", añadió en referencia a la ausencia de un presidente de la Federación tras la dimisión de Gabriele Gravina tras el fiasco por la no clasificación de Italia al Mundial de Norteamérica.

Publicidad

La prensa italiana presenta a Conte como el hombre providencial para relanzar a la 'Nazionale' que, derrotada por Bosnia-Herzegovina (1-1 tras prórroga, 4-1 en los penaltis), acaba de fracasar por tercera vez consecutiva en la repesca para clasificarse al Mundial.

El otro nombre citado es el de Massimiliano Allegri, actualmente al mando del AC Milan.

El nombramiento del próximo seleccionador, el cuarto desde junio de 2023, no tendrá lugar antes de finales de junio, puesto que la federación italiana no elegirá al sucesor de Gravina hasta el 22 de ese mes, durante una asamblea extraordinaria electoral en Roma.