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Gol Caracol  / Antonio Conte se deja querer como posible técnico de Italia; "ya conozco su funcionamiento"

Antonio Conte se deja querer como posible técnico de Italia; "ya conozco su funcionamiento"

Tras la vacante dejada por Gennaro Gattuso luego de no conseguir la clasificación al Mundial 2026, uno de los nombres que se perfila en la Selección Italia es el de Antonio Conte.

Por: AFP
Actualizado: 7 de abr, 2026
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Antonio Conte es actual entrenador del Nápoles.
Antonio Conte es actual entrenador del Nápoles.
AFP

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