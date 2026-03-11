Goleador del fútbol colombiano entró en llanto tras último partido; "la gente cree que uno es robot"

Atlético Bucaramanga consiguió una contundente victoria 3-0 sobre Deportivo Pereira por la Liga BetPlay I-2026, en un partido en el que el delantero Luciano Pons fue gran protagonista al marcar dos de los goles del encuentro. Sin embargo, más allá del resultado y de su actuación destacada, el atacante argentino vivió un momento cargado de emociones al finalizar el compromiso, cuando se desahogó ante los medios tras semanas difíciles para el equipo.

El conjunto santandereano llegaba golpeado luego de su eliminación en la Copa Sudamericana frente a América de Cali, un resultado que generó críticas y frustración entre los aficionados. En ese contexto, Pons explicó que el ambiente alrededor del club no era el mejor antes del duelo por la liga, y que el plantel sentía la obligación de responder en el campo.

Durante sus declaraciones, el delantero reconoció que el equipo era consciente del malestar de los hinchas y que el triunfo era necesario para recuperar confianza. En medio de ese análisis, expresó: “Sabíamos que el ambiente iba a ser difícil, porque veníamos de ser eliminados de la Copa Sudamericana y todos sabíamos que habíamos quedado en falta con la gente. Teníamos que ganar para demostrar que seguimos en carrera. Con 17 puntos y un partido pendiente nos poníamos en los primeros puestos. Le pedimos disculpas a la gente porque esa Sudamericana se tenía que jugar como una final”.

El delantero también se refirió a las críticas que suelen recibir los atacantes cuando no marcan goles, señalando que muchas veces se juzga únicamente la estadística final sin analizar el trabajo que realizan dentro del campo. En ese sentido explicó: “Al delantero lo van a calificar si hace o no goles, porque dicen que para eso le pagan, y eso es verdad, pero también hay que analizar qué hace el nueve. En el gol de Batalla contra Medellín, yo salgo a pilotear sin tocarla, pero la pelota genera un espacio. Ese movimiento no lo vio nadie, porque al delantero le piden que haga goles. En unos partidos estuve muy ansioso, eso estaba mal; en los últimos tres juegos jugué tranquilo y sabía que el gol iba a llegar”.



Luciano Pons soltó en llanto.



El ariete argentino dejó ver su lado sensible luego de la victoria ante Pereira, y dos goles que recobran la confianza a título personal...Su entorno familiar, la situación de Aldair Gutiérrez y mucho más en esta entrevista al mejor estilo del Show… pic.twitter.com/13xaoWBQ6M — Tatiana Gutiérrez (@TatisGutierrezA) March 11, 2026

Publicidad

El momento más emotivo llegó cuando Pons habló del apoyo de su familia, pieza fundamental para sobrellevar los momentos complicados en el fútbol profesional. Visiblemente afectado, el delantero contó cómo vive las derrotas y las críticas lejos de los reflectores. Al explicar esa situación manifestó: “Soy el primero que, cuando las cosas no salen, se va dolido, y el primer abrazo es el de ella y el de mi hijo. Hay que agradecerles, porque el cariño de ellos siempre va a ser fundamental para mí, como para todos los jugadores cuando están con su familia. Ellos son los que ven cómo lloramos, cómo sufrimos, y desde afuera no lo notan y piensan que uno se va tranquilo a la casa si gana, pierde o empata”.

El atacante también reflexionó sobre la presión constante que enfrentan los futbolistas profesionales y cómo muchas veces se espera que rindan sin mostrar emociones. Sobre ese tema señaló: “La gente piensa que uno es un robot y que tiene que hacer todo bien, y ese pensamiento está mal. Tienen que ponerse en el lugar de uno: cuando uno sale a trabajar no siempre le va bien, y en nuestro caso somos los primeros que nos vamos dolidos porque somos los que recibimos los insultos. La familia es la que se da cuenta de eso. Hoy mi esposa me dejó un mensaje muy lindo”.

Publicidad

Finalmente, el goleador también aprovechó para referirse a las situaciones difíciles que atraviesan algunos compañeros dentro del equipo, recordando que detrás de cada jugador hay una familia que también sufre con lo que ocurre en el fútbol. En ese contexto concluyó: “Las críticas duelen mucho. No saben lo que vive un jugador con la familia; lo digo por mí y por Aldair Gutiérrez también, quien sufrió mucho estos días. Es feo que un jugador tenga que estar encerrado en un palco, como le tocó a él por el tema de las amenazas. Detrás de cada jugador hay una familia que sufre un montón”.