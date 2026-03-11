Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Goleador del fútbol colombiano entró en llanto tras último partido; "la gente cree que uno es robot"

Goleador del fútbol colombiano entró en llanto tras último partido; "la gente cree que uno es robot"

Uno de los delanteros más destacados en el último tiempo del fútbol colombiano se dejó ver muy emocionado pese a marcar un doblete con su club.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Comparta en:
Luciano Pons, delantero argentino de Atlético Bucaramanga, en el partido contra Millonarios, por la Liga BetPlay I-2025
Luciano Pons, delantero argentino de Atlético Bucaramanga, en el partido contra Millonarios, por la Liga BetPlay I-2025
Twitter de Atlético Bucaramanga

Publicidad

Publicidad

Publicidad