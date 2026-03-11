A qué hora juega HOY Real Madrid vs. Manchester City y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

El Real Madrid, sin Kylian Mbappé y con siete bajas, invoca el ambiente de las noches mágicas en la Champions League, en el Santiago Bernabéu, acudiendo a la mística con la que hizo real lo que parecía imposible contra el Manchester City en el pasado, y busca una proeza antes de la cita con el Etihad y las ganas de revancha del equipo de Pep Guardiola.

Sin Mbappé ni Rodrygo, autores de tantos que dieron forma a eliminaciones dolorosas para el City en el Santiago Bernabéu. También sin Jude Bellingham, Éder Militao o Álvaro Carreras, todos ellos titulares. Con Dani Ceballos y David Alaba completando el amplio listado de bajas. Jugadores al límite que fuerzan por la falta de efectivos, como Rüdiger y Raúl Asencio. Un plan desolador, pero es el Real Madrid. Y es su competición, la Liga de Campeones.

Real Madrid recibe al Manchester City este miércoles en la Champions League. Getty

Un clásico en el 'viejo continente'

El clásico moderno del fútbol europeo. Un enfrentamiento que se repite por quinta edición de Champions consecutiva. El décimo duelo en apenas cuatro años. Un sinfín de historias surgidas desde la máxima tensión que marca cada pulso. Aún rememora la afición del Santiago Bernabéu los dos goles en segundos postreros de Rodrygo cuando el Real Madrid estaba eliminado ante el City más temible o un ejercicio de resistencia en el Etihad culminado por una tanda de penaltis con lanzamientos de defensas.



De lo que se pudo considerar una final anticipada de la pasada edición, cuando realmente era un castigo en el cruce en la ronda previa a octavos de final a una mala fase de liga en el nuevo formato de la Liga de Campeones, el pulso pasa a encuadrarse en los octavos. Con el Real Madrid de nuevo pagando el peaje de una fase previa por su exceso de confianza en Da Luz ante un Benfica que fue el rival de la eliminatoria.



Así llega el Manchester City

Es un momento agridulce para el City. Por un lado, la temporada es mucho más positiva que la anterior y a estas alturas está vivo en todas las competiciones, pero el último tropiezo contra el Nottingham Forest, completamente inesperado, disipa sus esperanzas de conquistar otra Premier League y desnuda varias de las debilidades de este equipo, que sufre mucho en las transiciones, en el balón parado y que depende de los goles de Erling Haaland y Antoine Semenyo para sacar los encuentros adelante.

La duda sobre la presencia del noruego en el encuentro, tras descansar el sábado y arrastrar molestias en las últimas semanas, se despejó este martes al estar presente en el último entrenamiento que el City realizó en su ciudad deportiva antes de viajar a la capital española. Autor de 29 goles esta temporada, el noruego, que no marcó en sus tres primeros enfrentamientos contra los blancos, suma tres dianas en sus últimos dos choques.

Manchester City buscará dar el golpe en el Santiago Bernabéu. AFP

Alineaciones posibles:

Real Madrid: Courtois; Trent, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Tchouaméni, Camavinga o Thiago Pitarch, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri, Bernardo, O'Reilly; Semenyo, Cherki y Haaland.



A qué hora es HOY Real Madrid vs. Manchester City por Champions League y dónde verlo EN VIVO por TV y ONLINE

Así las cosas, este vibrante compromiso entre 'merengues' y 'ciudadanos', válido por la ida de los octavos de final de la Champions League tiene como horario para inicio en Colombia a las 3:00 de la tarde, y se podrá ver EN VIVO en TV a través de Espn, vía 'streaming' en Disney+Premiun.

Además, en este portal: www.golcaracol.com podrá encontrar las jugadas virales, golazos y más detalles del juego que se disputará en el Santiago Bernabéu.