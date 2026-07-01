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Gol Caracol  / Nuevo expulsado en el Mundial 2026 por taparse la boca; Piero Hincapié en México vs Ecuador

Nuevo expulsado en el Mundial 2026 por taparse la boca; Piero Hincapié en México vs Ecuador

Todo ocurrió en los últimos minutos del partido de dieciseisavos de final, cuando Piero Hincapié protagonizó una airada discusión con Santiago Giménez.

Por: AFP
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Piero Hincapié, defensa de Ecuador, fue expulsado en el Mundial 2026 por taparse la boca
Piero Hincapié, defensa de Ecuador, fue expulsado en el Mundial 2026 por taparse la boca
AFP

México avanzó a los octavos de final del Mundial Norteamérica 2026 tras derrotar 2-0 a Ecuador en su estadio Azteca.

Es el primer triunfo del Tri en un choque de eliminación directa en 40 años, desde que avanzó a cuartos de final en la justa de 1986, en la que también fue anfitrión.

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El próximo rival en el Mundial, organizado por México junto a Estados Unidos y Canadá, saldrá del vencedor en el partido entre Inglaterra y RD Congo, que se disputa el miércoles.

Ese choque se celebra también en el Azteca, donde México se mantiene invicto en los Mundiales, que ha organizado en tres oportunidades.

Julián Quiñones abrió el marcador a los 22 minutos y Raúl Jiménez selló el triunfo nueve minutos después (31'), dos goles que hicieron que la tribuna se viniera abajo y que volara cerveza.

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México siempre fue superior y presionó desde el inicio con el apoyo de unos 80.000 espectadores que alentaron con vigor y abuchearon desde el himno hasta cada toque de bola de Ecuador.

"¡Dale, dale México!", coreó. Cantó, gritó 'ole' a los pases del Tri, bailó macarena... nunca bajó el ánimo. Los jugadores pedían

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"¡México (pam, pam, pam), México!", "Y si sí, y si sí"... otra consigna viral.

También cayó otra vez desde las gradas el ya sancionado grito de "puto" en los saques de portería rivales.

Ambos fueron golazos. En el primero, Ecuador adelantó la marca para tratar de recuperar el balón sin éxito y quedó expuesto. El delantero Roberto Alvarado recuperó el balón para Quiñones que salió disparado al área para rematar un misil de derecha.

Luego, en otro error defensivo, Joel Ordóñez cortó y dejó el balón en los pies de Jiménez, que hizo pared con Quiñones para ampliar el marcador con un bombazo de derecha al ángulo.

México vs. Ecuador - Mundial 2026.
México vs. Ecuador - Mundial 2026.
AFP.

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El partido inició con una hora de atraso por una tormenta eléctrica en Ciudad de México.

En medio de la impotencia de verse eliminado, Ecuador perdió por expulsión a Piero Hincapie. Tras el pitazo final, en el azteca se coreó "El rey" para sellar la celebración.

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