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Gol Caracol  / ¿A cuántos goles está Julián Quiñones de ser el máximo goleador de México en los Mundiales?

¿A cuántos goles está Julián Quiñones de ser el máximo goleador de México en los Mundiales?

Julián Quiñones, nacido en Colombia, pero nacionalizado en México, ya acumula tres anotaciones en el Mundial 2026 y ya persigue de cerca un récord del combinado 'manito'.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jul, 2026
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Julián Quiñones, jugador de México.
Julián Quiñones, jugador de México.
AFP.

El delantero Julián Quiñones se convirtió este martes, con tres goles anotados en el Mundial 2026, en el quinto goleador mexicano en los Mundiales.

La lista la encabezan con cuatro dianas Luis Hernández y Javier 'Chicharito' Hernández. Quiñones igualó con los tres que ha firmado a Cuauhtémoc Blanco y Rafael Márquez, quien en la actualidad es ayudante del seleccionador Javier Aguirre.

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Aunque nacido en Colombia hace 29 años, 'Kingñones', como es llamado cariñosamente en el ámbito del Tri, se nacionalizó mexicano en octubre de 2023.

El máximo goleador de la liga saudí con el Al Qasdiah marcó el primer gol del Mundial en la victoria con debut por 2-0 sobre Sudáfrica y añadió otro en la goleada por 3-0 a República Checa. Este martes hizo el primero del triunfo por 2-0 en el estadio Azteca que eliminó a Ecuador y clasificó a los locales a los octavos de final.

Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones, delantero de la Selección México, celebra su gol contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

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Trabajo, unión y familia, son las razones del éxito de México, según dijo el goleador al término del partido.

Frente a las críticas iniciales por carecer México de jugadores en clubes de Europa, dijo que la plantilla de Aguirre ha nivelado todo con trabajo.

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"Aunque no estemos jugando en Europa, no quiere decir que no trabajamos al ciento por ciento para la selección. El trabajo, la unión y la familia son las principales razones del éxito", destacó.

Y consultado sobre las suspicacias que despertó su nacionalización y posterior llegada al Tri, quitó hierro al enfatizar que su interés es trabajar y sacrificarse por el equipo.

"Yo no callo bocas. Si cuando criticaban no dije nada, ahora no voy a decirlo", puntualizó.

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