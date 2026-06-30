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Gol Caracol  / México, sin despeinarse, despachó a Ecuador en el Mundial 2026; 2-0, de la mano de Julián Quiñones

México, sin despeinarse, despachó a Ecuador en el Mundial 2026; 2-0, de la mano de Julián Quiñones

Fiesta en el estadio Ciudad de México, gracias a lo hecho por la selección anfirtriona, que se instaló en octavos de final, donde espera por Inglaterra o RD Congo.

Por: EFE
Actualizado: 30 de jun, 2026
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México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
México derrotó a Ecuador y clasificó a octavos de final del Mundial 2026
AFP

Con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, México derrotó sin problemas por 2-0 a Ecuador este martes y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, fase a la que regresa luego de una eliminación temprana en Catar 2022 y en la que aguarda por Inglaterra o República Democrática del Congo.

Quiñones y Jiménez convirtieron por el Tri que mantuvo el control del partido, aun cuando los ecuatorianos tuvieron momentos de lucidez, aunque reincidieron en su mayor carencia: la falta de puntería en el área.

Estadio Azteca - Mundial 2026.
Gol Caracol

¿Por qué se atrasó el inicio de México vs. Ecuador, en el Mundial 2026?

Impulsados por más de 80.000 hinchas, los mexicanos dominaron en los primeros 10 minutos en los que se acercaron al área de manera peligrosa en tres ocasiones, una de ellas con un remate de cabeza de Raúl Jiménez, a punto de abrir el marcador.

Ecuador se recuperó y de a poco rompió el cerrojo de cuatro defensas mexicano. En el minuto 17 llegó al área con un remate de zurda de John Yeboah que pegó en el travesaño.

A los 22 minutos, México celebró. Quiñones aceptó un balón de Roberto Alvarado, se escapó sin marca por la banda derecha y, paciente, hizo una pausa antes de rematar de derecha al ángulo para poner el 1-0 en el marcador.

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Ecuador se reorganizó, pero en el 31 recibió un segundo golpe. Jiménez le puso una pared a Quiñones, quien puso una asistencia para que el jugador del West Ham hiciera el 2-0 con un disparo al ángulo.

Provocadores, los hinchas mexicanos insistieron en el grito homofóbico que suelen repetir y que en mayo pasado habían entonado ante el presidente de FIFA, Gianni Infantino, quien hoy volvió a escuchar la ofensa sin inmutarse.

Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
Julián Quiñones y todo México celebran el gol de Raúl Jiménez contra Ecuador en el Mundial 2026
AFP

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En la segunda parte, México se echó atrás en espera de un contragolpe y Ecuador atacó aunque sin precisión.

México hizo una descolgada sin éxito por banda derecha con Brian Gutiérrez, quien había sustituido a Gilberto Mora, convertido esta noche en el segundo jugador más joven en ser titular en la historia de los Mundiales con 17 años y 259 días, 20 días más que Pelé cuando enfrentó a Gales en Suecia 1958.

Ecuador estuvo cerca de descontar en el 74. Kevin Rodríguez le ganó la carrera a César Montes y remató con el guardameta Raúl Rangel vencido, pero disparó desviado.

La mala noche de Ecuador se confirmó en el 90+5 con la expulsión a Piero Hincapié, quien se tapó la boca para, presuntamente, ofender a un rival.

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En la ronda de los 16 mejores, México se enfrentará el 5 de julio al ganador del partido entre Inglaterra y RDC.

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