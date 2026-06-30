La Selección Colombia es esperada en Kansas City; acá la agenda previa al juego con Ghana

La Selección Colombia dejó atrás las buenas sensaciones de lo conseguido en la fase de grupos del Mundial 2026, ronda en la que quedó invicta tras vencer 3-1 a Uzbekistán, 1-0 a República Democrática del Congo y empatar 0-0 con Portugal. Ahora, las miradas están puestas solamente en el duelo frente a Ghana, por los dieciseisavos de final del certamen orbital.

Por eso, en Gol Caracol le contamos la agenda de la 'tricolor' que es esperada en Kansas para el duelo ya de la ronda final de la Copa del Mundo en Norteamérica.

El paso a paso de Colombia antes del partido con Ghana

Tras el duelo del pasado sábado, el combinado dirigido por Néstor Lorenzo sigue en Miami y solamente hasta este miércoles, en horas de la tarde, tomará rumbo a Kansas para ultimas detalles del compromiso de dieciseisavos de final del Mundial 2026.



Eso sí, antes del viaje a Misuri, la Selección Colombia tendrá un entrenamiento más en Florida, a las 9:30 a.m. (hora local), que será abierto a la prensa. Allí se espera la participación de los 26 jugadores convocados, pensando en afinar detalles para seguir con la buena participación en la Copa del Mundo, tras las buenas sensaciones de la primera ronda, especialmente en el 0-0 frente a una potencia como Portugal.

XI titular de la Selección Colombia AFP

Publicidad

Ya en Kansas, el próximo jueves 2 de julio habrá atención de jugadores para los medios de comunicación y la primera sesión de trabajo en este territorio, pensando en el duelo frente a Ghana. Además, se dará la rueda de prensa de Néstor Lorenzo en el Arrowhead Stadium, en el día -1 antes del compromiso del viernes, en el escenario deportivo donde se jugará este encuentro.

El estadio en el que se dará la contienda entre la Selección Colombia y Ghana tiene una capacidad de un poco más de 74 mil personas, y este recinto es utilizado por los Kansas City Chiefs, uno de los populares elencos del fútbol americano, y donde milita la estrella Patrick Mahomes.

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El próximo partido de la 'tricolor' en el Mundial 2026 contra Ghana está programado para este viernes 3 de julio, a las 8:30 p.m. (hora colombiana), y que usted podrá ver EN VIVO por la señal de Gol Caracol y Ditu, con la narración de Carlos Alberto Morales, los comentarios de Javier Hernández Bonnet, el anpalisis táctico de nuestro técnico invitado, el argentino Rodolfo de Paoli, y los datos y estadísticas con Juan Camilo Vargas.