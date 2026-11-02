Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Nacional

Este lunes, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional igualaron 1-1 por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' siguen de líderes con 36 puntos y los 'leopardos' se mantienen cuartos con 29 unidades.
Nacional se puso en ventaja a los siete minutos con un gol de tiro penalti de Edwin Cardona luego de una mano dentro del área del lateral Nilson Castrillón.
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A los 78 minutos, Bucaramanga emparejó todo por la misma vía tras una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza. Luciano Pons no perdonó desde los doce pasos.
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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026
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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas
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Llaneros 3-2 Junior
Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó
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Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar
Águilas Doradas 1-0 Fortaleza
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Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional
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Martes 3 de noviembre
Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima
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Deportivo Pasto vs. Jaguares
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Miércoles 4 de noviembre
Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe
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Millonarios vs. América de Cali
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|POSICIÓN
|EQUIPO
|PJ
|V
|E
|D
|DG
|PUNTOS
|1
|Atlético Nacional
|17
|11
|3
|3
|+19
|36
|2
|América
|16
|10
|4
|2
|+19
|34
|3
|Deportivo Cali
|17
|9
|6
|2
|+16
|33
|4
|Bucaramanga •
|17
|7
|8
|2
|+9
|29
|5
|Santa Fe
|16
|8
|4
|4
|+6
|28
|6
|Millonarios
|16
|6
|8
|2
|+10
|26
|7
|Independiente Medellín
|17
|8
|2
|7
|0
|26
|8
|Águilas Doradas
|17
|6
|7
|4
|+2
|25
|9
|Once Caldas
|17
|6
|6
|5
|+3
|24
|10
|Cúcuta
|16
|6
|3
|7
|-6
|21
|11
|Tolima
|16
|5
|5
|6
|-1
|20
|12
|Inter de Bogotá
|17
|4
|8
|5
|-2
|20
|13
|Llaneros
|17
|6
|2
|9
|-4
|20
|14
|Alianza Valledupar
|17
|5
|3
|9
|-12
|18
|15
|Deportivo Pereira
|16
|3
|8
|5
|-7
|17
|16
|Junior Barranquilla
|17
|3
|7
|7
|-4
|16
|17
|Boyacá Chicó
|17
|4
|4
|9
|-15
|16
|18
|Jaguares
|16
|3
|4
|9
|-12
|13
|19
|Fortaleza
|17
|1
|9
|7
|-8
|12
|20
|Deportivo Pasto
|16
|3
|3
|10
|-13
|12
Notas:
- Los equipos con • (Atl. Nacional y Bucaramanga) aparecen resaltados en verde en la imagen original.
- ASR = Average Scoring Rate / índice de rendimiento.
- Last 5 muestra los últimos 5 resultados (W = victoria, D = empate, L = derrota).
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