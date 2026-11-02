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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Nacional

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Nacional

Este lunes, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional cerraron el telón de la jornada festiva con un gran partido en el Américo Montanini, en la capital santandereana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de nov, 2026
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Bucaramanga vs. Nacional.
Bucaramanga vs. Nacional.
Nacional.

Este lunes, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional igualaron 1-1 por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' siguen de líderes con 36 puntos y los 'leopardos' se mantienen cuartos con 29 unidades.

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Nacional se puso en ventaja a los siete minutos con un gol de tiro penalti de Edwin Cardona luego de una mano dentro del área del lateral Nilson Castrillón.

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A los 78 minutos, Bucaramanga emparejó todo por la misma vía tras una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza. Luciano Pons no perdonó desde los doce pasos.

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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas

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Llaneros 3-2 Junior

Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó

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Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

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Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

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Martes 3 de noviembre

Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

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Deportivo Pasto vs. Jaguares

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Miércoles 4 de noviembre

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe

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Millonarios vs. América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓNEQUIPOPJVEDDGPUNTOS
1Atlético Nacional 171133+1936
2América161042+1934
3Deportivo Cali17962+1633
4Bucaramanga •17782+929
5Santa Fe16844+628
6Millonarios16682+1026
7Independiente Medellín17827026
8Águilas Doradas17674+225
9Once Caldas17665+324
10Cúcuta16637-621
11Tolima16556-120
12Inter de Bogotá17485-220
13Llaneros17629-420
14Alianza Valledupar17539-1218
15Deportivo Pereira16385-717
16Junior Barranquilla17377-416
17Boyacá Chicó17449-1516
18Jaguares16349-1213
19Fortaleza17197-812
20Deportivo Pasto163310-1312

Notas:

  • Los equipos con • (Atl. Nacional y Bucaramanga) aparecen resaltados en verde en la imagen original.
  • ASR = Average Scoring Rate / índice de rendimiento.
  • Last 5 muestra los últimos 5 resultados (W = victoria, D = empate, L = derrota).

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