Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026, tras Bucaramanga 1-1 Nacional

Este lunes, en el estadio Américo Montanini, Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional igualaron 1-1 por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026. Los 'verdolagas' siguen de líderes con 36 puntos y los 'leopardos' se mantienen cuartos con 29 unidades.

Nacional se puso en ventaja a los siete minutos con un gol de tiro penalti de Edwin Cardona luego de una mano dentro del área del lateral Nilson Castrillón.

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A los 78 minutos, Bucaramanga emparejó todo por la misma vía tras una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza. Luciano Pons no perdonó desde los doce pasos.

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Fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026

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Inter de Bogotá 1-1 Once Caldas

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Llaneros 3-2 Junior

Deportivo Cali 2-0 Boyacá Chicó

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Independiente Medellín 2-1 Alianza Valledupar

Águilas Doradas 1-0 Fortaleza

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Atlético Bucaramanga 1-1 Atlético Nacional

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Martes 3 de noviembre

Deportivo Pereira vs. Deportes Tolima

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Deportivo Pasto vs. Jaguares

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Miércoles 4 de noviembre

Cúcuta Deportivo vs. Independiente Santa Fe

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Millonarios vs. América de Cali

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

POSICIÓN EQUIPO PJ V E D DG PUNTOS 1 Atlético Nacional 17 11 3 3 +19 36 2 América 16 10 4 2 +19 34 3 Deportivo Cali 17 9 6 2 +16 33 4 Bucaramanga • 17 7 8 2 +9 29 5 Santa Fe 16 8 4 4 +6 28 6 Millonarios 16 6 8 2 +10 26 7 Independiente Medellín 17 8 2 7 0 26 8 Águilas Doradas 17 6 7 4 +2 25 9 Once Caldas 17 6 6 5 +3 24 10 Cúcuta 16 6 3 7 -6 21 11 Tolima 16 5 5 6 -1 20 12 Inter de Bogotá 17 4 8 5 -2 20 13 Llaneros 17 6 2 9 -4 20 14 Alianza Valledupar 17 5 3 9 -12 18 15 Deportivo Pereira 16 3 8 5 -7 17 16 Junior Barranquilla 17 3 7 7 -4 16 17 Boyacá Chicó 17 4 4 9 -15 16 18 Jaguares 16 3 4 9 -12 13 19 Fortaleza 17 1 9 7 -8 12 20 Deportivo Pasto 16 3 3 10 -13 12

Notas:



Los equipos con • (Atl. Nacional y Bucaramanga) aparecen resaltados en verde en la imagen original.

ASR = Average Scoring Rate / índice de rendimiento.

Last 5 muestra los últimos 5 resultados (W = victoria, D = empate, L = derrota).

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