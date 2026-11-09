¿Quién es Pau Cubarsí, ganador del Golden Boy 2026?

Juventud, serenidad y madurez. A sus 19 años, Pau Cubarsí se ha adueñado de la defensa barcelonista y de la zaga de la España campeona, lo que le ha valido para coronarse este lunes de forma muy merecida como el 'Golden Boy', que distingue al mejor futbolista menor de 21 años que milita en un club europeo.

El chico de oro, un niño prodigio crecido en La Masía, ha recogido lo que sembró durante la temporada pasada y se ha alzado como ganador de este prestigioso premio que otorga el diario italiano Tuttosport, que hizo oficial la lista de ganadores en un acto en Sassuolo (norte de Italia).

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La ceremonia de entrega tendrá lugar el próximo 14 de diciembre en la ciudad italiana de Turín.

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Central joven con cabeza de veterano

Cubarsí llegó a la cantera azulgrana como alevín, en el verano de 2018, procedente del Girona, y desde pronto dejó una impresión muy buena. Demostraba visión de juego, mucha inteligencia en el campo y una personalidad poco común para su edad. Recibió una formación completa en las categorías inferiores de La Masía hasta recalar en juveniles en la temporada 2023.2024.



Xavi Hernández, que le hizo debutar entonces, llegó a decir de él que tiene "el cerebro muy amueblado", y que es "tranquilo, pausado y muy humilde".

Jugador con inquietud, de esos que analizan con vídeos el pospartido para realizar autocrítica y mejorar, mantiene un perfil bajo y discreto, habla poco, y cuando lo hace, no da puntada sin hilo. Una de las piezas clave que le ha llevado a mantener esta actitud ha sido, tal y como ha declarado en varias ocasiones, su familia.

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El día de su debut como titular en la liga ante el Betis, el 21 de enero de 2024, afirmó que había sido "la mejor semana de su vida", además de revelar que, pese a sentir nervios cuando vio su nombre en el once titular, con el paso de los minutos ganó confianza y acabó siendo él mismo.

La calma es una de las fortalezas del joven nacido en Estanyol, una pequeña entidad en Gerona. No solo fuera del campo, también dentro. "Cuando tiene la pelota Cubarsí, mis pulsaciones no suben", dijo Xavi ante uno de los primeros recitales del joven con el Barcelona.

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Fue en marzo de 2024 cuando fue elegido mejor jugador del partido que enfrentó a su equipo con el Nápoles en octavos de final de Liga de Campeones. Recuperó once balones, despejó seis, interceptó cinco, ganó todos sus duelos defensivos aéreos y no cometió ni una sola falta en 90 minutos.

Protagonismo con 'La Roja'

Ese mismo mes, Luis de la Fuente le citó por primera vez para los amistosos contra Colombia y Brasil. Más allá de su primera convocatoria con la absoluta, supuso una declaración de intenciones. Tenía 17 años, estaba en pleno ascenso con el Barça y le acababan de abrir las puertas de la absoluta. Tocado por una varita.

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Ni en sus mejores sueños había imaginado debutar tan temprano con la España absoluta, tal y como expresó entonces. Lo hizo el 22 de marzo de 2024, convirtiéndose en el defensa más joven en estrenarse con la selección, con 17 años y dos meses. "Enmarcaré la camiseta y la colgaré en la habitación", dijo.

Su camino con la absoluta, sin embargo, no fue lineal desde el principio. Aunque entró en la dinámica de la selección y fue una de las grandes novedades antes de la Eurocopa 2024, terminó siendo uno de los descartes finales de Luis de la Fuente antes del torneo.

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Esa salida de la lista fue uno de los primeros grandes frenazos de su carrera internacional, aunque poco después encontró una vía de resarcimiento. Los Juegos Olímpicos, en los que acabó formando parte del grupo que ganó el oro.

Después de ese verano, su peso en la absoluta fue creciendo. Regresó a la selección en octubre de 2024 para los partidos ante Dinamarca y Serbia en la Liga de Naciones. Entonces habló de la selección como “una gran familia” y dijo que iba a luchar al máximo para volver muchas veces más.

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Y vaya si lo hizo. Se consolidó en la fase de clasificación para el Mundial de 2026 y el torneo fue su cenit. Pasó de ver el Mundial desde la piscina de su pueblo a disfrutarlo como titular con España, con grandes actuaciones y un papel clave en la salida de balón de la selección que se proclamó campeona.

De manera muy merecida fue declarado mejor jugador joven del Mundial. Ahora lo hace también con el prestigioso premio a 'Golden Boy', un galardón que, en el pasado, han ganado figuras como Leo Messi, Cesc Fàbregas, Sergio Agüero, Kylian Mbappé o sus compañeros Pedri y Gavi.