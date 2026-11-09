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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Leyenda del Once Caldas, orgulloso por aportar en proceso de Camilo Durán; "siempre fue distinto"

Leyenda del Once Caldas, orgulloso por aportar en proceso de Camilo Durán; "siempre fue distinto"

El goleador del Celtic, Camilo Durán, fue convocado por segunda vez a la Selección Colombia y un histórico jugador del Once Caldas se mostró contento de haberlo acompañado durante dos años.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 9 de nov, 2026
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Camilo Durán, delantero colombiano de Celtic, en un partido de la Europa League
Camilo Durán, delantero colombiano de Celtic, en un partido de la Europa League
Getty Images

La Selección Colombia tendrá dos compromisos contra Chile en la fecha FIFA que se aproxima y por eso el DT Néstor Lorenzo ya dio su listado de convocados. Si bien le dio oportunidad a caras nuevas, hay otros que repiten respecto al llamado de septiembre y octubre y que destacan por su gran presente. Tal es el caso de Camilo Durán, delantero del Celtic de Escocia, quien no para de anotar goles y dar asistencias.

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Por eso, el periodista de Gol Caracol, Jhonsson Rojas, se dio a la tarea de buscar la historia de sus inicios en el fútbol y se encontró con 'viejo conocido' y leyenda del Once Caldas: Arnulfo Valentierra.

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Valentierra, campeón de la Copa Libertadores de 2004 y goleador de la Liga I-2025 con el 'blanco blanco', contó detalles sobre su rol como formador en los primeros pasos de Durán. “Un jugador que tiene esa picardía de jugador costeño, de samario. Siempre mostraba cosas distintas a los demás”, destacó el barranquillero de 52 años.

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Para el exvolante, el samario tiene todas las cualidades para sobresalir y ser una ficha clave en el combinado nacional. “Nosotros tenemos que hacer un proceso, pero desde que salió lo tiene y está dando su fruto ahorita en el Celtic. Eso a mí me llena de orgullo, no porque lo tuve, sino porque es un jugador que tenía muchas ganas de jugar y de demostrar su fútbol, que eso lo mostró desde chiquito", agregó Valentierra.

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Y es que Durán llega a esta convocatoria con 13 goles y seis asistencias en 21 partidos, en su primera temporada con el Celtic. El futbolista de 24 años competirá en esta doble fecha el puesto con otros delanteros como Camilo Mena, Luis Javier Suárez, Daniel Mosquera, Óscar Perea y Óscar Cortés.

Arnulfo-Valentierra.jog
Arnulfo Valentierra, exjugador de Colombia.
Getty Images

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Por último, Valentierra también comentó que “yo sé que tenemos jugadores para ganarnos una Copa América o estar en las finales en el Mundial”.

Hora y dónde ver Colombia vs. Chile EN VIVO en TV y Online

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Cabe indicar que el partido de este viernes 6 de noviembre entre Colombia y Chile se podrá ver EN VIVO en Gol Caracol, en www.golcaracol.com y también en Ditu. El balón se moverá a las 7 de la noche, en la cancha del estadio Pascual Guerrero.

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