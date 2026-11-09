Santa Fe responsabiliza al estado de la cancha de El Campín por la lesión de un jugador

Independiente Santa Fe goleó 5-0 al Deportivo Pasto y selló su clasificación entre los mejores ocho equipos del todos contra todos, en medio de un partido que tuvo otras noticias importantes. Lo primero fue que Emanuel Olivera completó 100 partidos con la camiseta 'cardenal', lo segundo es que Andrés Mosquera Marmolejo volvió al arco, luego dos meses de ausencia; y lo último fue la lesión de Cristian Mafla durante el encuentro.

Mafla tuvo que salir a los 23 minutos y le dio paso a Luis Palacios. El lateral izquierdo dio la asistencia a Franco Fagúndez en el primer tanto de león, sin embargo, luego se lesionó. Al finalizar el juego, Mosquera Marmolejo le achacó la molestia de su compañero por el estado de la grama del estadio Nemesio Camacho El Campín.

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“El tema de la cancha es algo que se viene presentando, tanto nosotros como Millonarios hemos expresado cómo se encuentra. Ahorita hablábamos con el médico y nos dijo que sí influyó demasiado en la lesión de Mafla, el estado de la cancha influyó para que el hubiera apoyado mejor”, dijo el guardameta.

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Marmolejo se sinceró y solicitó que sigan trabajando en favor de tener un mejor espectáculo con la pelota. “La cancha de afuera tiene un aspecto que no es el que refleja cuando nosotros estamos en el juego. El llamado es a mejorar y que en las finales esté en mejores condiciones”, agregó.



En otras declaraciones, Andrés se mostró muy contento de estar de nuevo en el once titular de Pablo Repetto. “Feliz de estar otra vez con el equipo de aportar y esperamos que físicamente nos podamos mantener, dejar atrás la lesión y encaminarnos en lo que serán las finales”, manifestó.

Acción de juego entre Santa Fe vs. Pasto por la fecha 18 de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

Por último, Mosquera respaldó a su compañero Asprilla, quien fue el encargado de suplir su ausencia. “Cuando se ganan somos todos y cuando perdemos igual, cuando Weimar estuvo demostró que es un gran arquero”, concluyó.