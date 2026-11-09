Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
DAVID OSPINA
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / José Mourinho sigue marcando la diferencia en el Real Madrid; elegido mejor DT de La Liga en octubre

José Mourinho sigue marcando la diferencia en el Real Madrid; elegido mejor DT de La Liga en octubre

El técnico luso recibe el galardón tras un mes perfecto en el campeonato doméstico, coronado con la victoria en el clásico frente al Barcelona en el Camp Nou.

Por: EFE
Actualizado: 9 de nov, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
José Mourinho, ganador del entrenador del mes en octubre
José Mourinho, ganador del entrenador del mes en octubre
@LaLiga en X

El portugués José Mourinho ha sido designado este lunes Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports en octubre tras firmar un pleno de victorias en el mes con el Real Madrid.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El conjunto madridista ha contado todos sus partidos por victorias en un octubre que tuvo como gran protagonista el clásico frente al Barcelona (1-2) en el Camp Nou, aparte de los triunfos contra el Villarreal (1-0) y Sevilla (4-1).

Publicidad

Últimas noticias

Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo
Gol Caracol

Raúl González, leyenda del Real Madrid, nuevo entrenador del Real Oviedo

Juan Román Riquelme y Diego Maradona, leyendas de Boca Juniors.
Gol Caracol

La magia del 10 de noviembre en Boca Juniors: Debutó Riquelme en 1996 y se fue Maradona en 2001

Este galardón es el primero que recibe José Mourinho en esta categoría en la presente temporada y reconoce el "excelente rendimiento de su equipo" durante este tramo de la competición.

Camilo Durán, delantero colombiano de Celtic, en un partido de la Europa League
Selección Colombia

Leyenda del Once Caldas, orgulloso por aportar en proceso de Camilo Durán; "siempre fue distinto"

Cristian Mafla fue sustituido a los 23 minutos de Santa Fe vs Pasto por una lesión.
Fútbol Colombiano

Santa Fe responsabiliza al estado de la cancha de El Campín por la lesión de un jugador

Raúl González, nuevo entrenador del Real Oviedo
Gol Caracol

Raúl González, leyenda del Real Madrid, nuevo entrenador del Real Oviedo

Publicidad

Desde su debut oficial en agosto con el conjunto madridista, el técnico luso acumula 16 encuentros oficiales entre La Liga y la Liga de Campeones. En el torneo doméstico su saldo es de diez victorias y solo dos tropiezos, ambos en condición de visitante, frente al Betis (1-0) y al Atlético de Madrid (2-1), mientras que en competición europea mantiene un pleno de victorias.

Mourinho sucede en el palmarés del premio al mejor técnico del mes a Hansi Flick, del Barcelona, que lo ganó en septiembre.

Relacionados

José Mourinho

Liga de España

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad