José Mourinho sigue marcando la diferencia en el Real Madrid; elegido mejor DT de La Liga en octubre

El portugués José Mourinho ha sido designado este lunes Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports en octubre tras firmar un pleno de victorias en el mes con el Real Madrid.

El conjunto madridista ha contado todos sus partidos por victorias en un octubre que tuvo como gran protagonista el clásico frente al Barcelona (1-2) en el Camp Nou, aparte de los triunfos contra el Villarreal (1-0) y Sevilla (4-1).

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Este galardón es el primero que recibe José Mourinho en esta categoría en la presente temporada y reconoce el "excelente rendimiento de su equipo" durante este tramo de la competición.

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Desde su debut oficial en agosto con el conjunto madridista, el técnico luso acumula 16 encuentros oficiales entre La Liga y la Liga de Campeones. En el torneo doméstico su saldo es de diez victorias y solo dos tropiezos, ambos en condición de visitante, frente al Betis (1-0) y al Atlético de Madrid (2-1), mientras que en competición europea mantiene un pleno de victorias.



Mourinho sucede en el palmarés del premio al mejor técnico del mes a Hansi Flick, del Barcelona, que lo ganó en septiembre.